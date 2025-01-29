36-річна принцеса Беатріс вдруге стала мамою. Фото
Онука королеви Єлизавети, принцеса Беатріс та її чоловік містер Едоардо Мапеллі Моззі стали батьками удруге.
Щасливу новину про дату народження і ім'я доньки опублікували на офіційній сторінці королівської сім’ї в Instagram.
"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і містер Едоардо Мапеллі Моззі раді повідомити про благополучне народження їхньої доньки, Аніти Елізабет Роуз Мапеллі Моззі, яка з’явилася на світ у середу, 22-го січня, о 12:57", - повідомили у зверненні.
"Дитина народилася з вагою 4 фунти 5 унцій (приблизно 1,95 кіло - ред.). Король і королева, а також інші члени Королівської родини були поінформовані й дуже раді цій новині", - йдеться у дописі.
Як відомо, чоловік Беатріс має сина Крістофера від попередніх стосунків.
У 2021-му у подружжя народилася перша спільна дитина – дівчинка - Сієнна Елізабет. Вперше про другу вагітність принцеси Беатріс стало відомо у жовтні.
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