36-річна принцеса Беатріс вдруге стала мамою. Фото

Марія Мельник 29 січня, 15:30
Принцеса Беатріс вдруге стала мамою
Фото Getty Images

Онука королеви Єлизавети, принцеса Беатріс та її чоловік містер Едоардо Мапеллі Моззі стали батьками удруге.

Щасливу новину про дату народження і ім'я доньки опублікували на офіційній сторінці королівської сім’ї в Instagram.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і містер Едоардо Мапеллі Моззі раді повідомити про благополучне народження їхньої доньки, Аніти Елізабет Роуз Мапеллі Моззі, яка з’явилася на світ у середу, 22-го січня, о 12:57", - повідомили у зверненні.


"Дитина народилася з вагою 4 фунти 5 унцій (приблизно 1,95 кіло - ред.). Король і королева, а також інші члени Королівської родини були поінформовані й дуже раді цій новині", - йдеться у дописі.

Як відомо, чоловік Беатріс має сина Крістофера від попередніх стосунків.

У 2021-му у подружжя народилася перша спільна дитина – дівчинка - Сієнна Елізабет. Вперше про другу вагітність принцеси Беатріс стало відомо у жовтні.

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Королівська родина
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