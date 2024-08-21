"Мрії здійснюються": Подкопаєва похвалилася сином-студентом і згадала "свій особистий Рим"

Тамара Кудрявченко 21 серпня, 17:45

Олімпійська чемпіонка з гімнастики Ліля Подкопаєва, яка нещодавно святкувала 46-річчя, похвалилася сином-студентом.

У своєму Instagram спортсменка виклала фото з 18-річним Вадимом і розказала, де він навчатиметься.

"Мій син розпочинає новий етап у житті, і я щиро пишаюся його досягненнями. Мрії здійснюються, коли вкладаєш у них час, зусилля і віру", - зазначила Ліля.

Подкопаєва з сином Вадимом

Як відомо, Вадим - прийомний син Подкопаєвої та її колишнього чоловіка Тимофія Нагорного


"28 років тому, під час перших Олімпійських ігор незалежної України, наша збірна перебувала в олімпійському селищі, розташованому на території кампусу GeorgiaTech (Технологічний інститут Джорджії - ред.). І сьогодні мій син живе в тому самому місці. Життя часом дивує нас своїми несподіваними поворотами. Чи могла я тоді уявити, що доля приведе нас сюди? Це ще одне підтвердження того, що для кожного є свій особистий Рим. Для мене це Атланта", - зауважила Подкопаєва, яка виборола золоту медаль у 1996 році в Атланті.

Як відомо, Лілія також має 17-річну доньку Кароліну від Нагорного та 4-річну доньку Евеліну від нинішнього чоловіка Ігоря Дубінського.

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