Шлях до Олімпіади, три шлюби та материнство у 40: головні здобутки та поразки Лілії Подкопаєвої

Юлія Поджинська 14 серпня, 07:00
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва з медалями

Біографія Лілії Подкопаєвої насичена як у професійному, так і особистому розділах

Фото: Instagram

Лілія Подкопаєва, якій 15-го серпня виповниться 46, – видатна українська гімнастка, яка у своєму арсеналі має близько 80 нагород. Найбільш важливою для неї є золота медаль на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті.

Однак спортсменка прославилася не лише професійними здобутками, а й гучними і таємними романами. ТаблоID нагадає про шлях до чемпіонства Лілії Подкопаєвої, привідкриє її особисту сторінку життя та розповість, де зараз перебуває чемпіонка.

Шлях до чемпіонства

Лілія Подкопаєва народилася і виросла у Донецьку. Її виховувала мама, бабуся та дідусь. Батько майбутньої чемпіонки покинув родину, коли їй ледь виповнилося 2 роки. Лише у 26 Лілія познайомилася з ним і відверто зізналася, що це чужа для неї людина.


В дитинстві Подкопаєва була активною дівчинкою. Для її рідних важливим був гармонійний розвиток дитини. Тому вони привели Лілю на перше заняття з художньої гімнастики, пригадувала вона в інтерв’ю для xsport.ua. Спочатку цей спорт її не вразив, а коли вона уперше побачила величезний гімнастичний зал в Палаці спорту "Динамо", спортсменів, які тренувалися, то зрозуміла – це її.

Бабуся Подкопаєвої чітко сказала першому тренеру, що її онуці треба результати та нагороди. Дівчинка перейшла до спецкласу для дітей, які займаються спортом. Шість днів на тиждень і двічі на день Лілія тренувалася.

Звісно, такий режим для маленької дівчинки дався взнаки, і був період, що вона хотіла все кинути та не ходити на тренування. Але бабуся переконала онуку і змотивувала не відставати від своїх друзів у спортивних досягненнях.

Лілія не відставала. Крок за кроком вона здобувала першість на місцевих, обласних та всеукраїнських змаганнях. У 1993 році вона виграла звання чемпіонки України, а у 1995-му стала абсолютною чемпіонкою світу.

З такими досягненнями спортсменка приїхала до Атланти у 1996 році підкорювати Олімпійські ігри. І це була запекла боротьба в першу чергу із собою.

"Я була готова не вийти на поміст. Мені хотілося втекти, щоб мене ніхто не бачив. Це було не просто хвилювання, а страх. Страх вийти перед 45 тисячами людей і виступати, представляти країну в статусі абсолютної чемпіонки світу і Європи. Це так страшно, бо у тебе немає права на помилку. Треба було ставити на карту все", - пригадувала гімнастка в розмові з Машею Єфросиніною.

Та спортивний характер допоміг зібратися. Лілія виконала елемент, над яким працювала 7 років і який увійде в історію гімнастики з її іменем. Тоді за цей виступ 18-річна спортсменка отримала найвищі бали, і ніхто із суперниць не зміг перевершити її результат.

Подкопаєва отримала омріяну золоту медаль, до якої йшла 12 років. Під час нагородження вона стримувала сльози, які символізували радість та водночас порожнечу – найвища планка взята. Ще рік після Олімпіади Лілія виходила на змагання, але результат був не таким – відчувалися давні травми, і гімнастка вирішила завершити кар’єру.

Скандали із Нагорним і таємний шлюб із Костирком

Хоч Подкопаєва і вирішила завершити кар’єру, але зі спортом вона не попрощалася. Вона випускала спортивний одяг, відкривала мережі гімнастичних шкіл в рідному Донецьку.

Не менш насиченим було і її особисте життя. Першим офіційним чоловіком спортсменки став донецький бізнесмен Тимофій Нагорний.

Лілія Подкопаєва і Тимофій Нагорний

Лілія Подкопаєва особисте життя тоді не приховувала

Фото: ТаблоID

У 2006 році подружжя усиновило восьмимісячного хлопчика на ім’я Вадим.

"Я об'їздила багато дитячих будинків в Україні. Але Вадюшка запав мені в душу з першого погляду", - розповідала Лілія.

А за декілька місяців стало відомо, що Подкопаєва вагітна. Це було справжнє диво, бо лікарі не давали обнадійливих прогнозів через травми спортсменки. Лілія народила дівчинку, яку назвала Кароліною. У хрещені вона обрала свою тодішню подружку Ані Лорак, яка мовчить про війну та продовжує працювати на Росії. З початку повномасштабного вторгнення Подкопаєва зізналася, що не спілкується зі своєю кумою.

Та повернемося до історії з Нагорним. Лілія розповідала про виховання дітей та ділилася іншими особистими подробицями. Щаслива родина часто ставала героями світських хронік.

Лілія Подкопаєва разом із колишнім чоловіком Тимофієм Нагорним та дітьми
Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва і її велика родина - ще одне "золото", яке отримала вона
Фото: УП. Життя

Однак ідилія тривала недовго. У 2009 році стало відомо, що Подкопаєва та Нагорний розлучаються. Тоді у розмові з ТаблоID чоловік пояснив, що вони декілька разів говорили про крапку у стосунках. За його словами, він перестав бути головою родини і тією величиною, яку Лілія бачила в ньому раніше.

За цим рішенням постали довгі судові процеси, зокрема, які стосуються дітей.

Подкопаєва Лілія Олександрівна - українська гімнастка і олімпійська чемпіонка

Мирного розлучення не вийшло

Фото: ТаблоID

Відтоді Подкопаєва твердо вирішила розпочати життя із чистого аркуша. Вже у 2011 році вона знову вийшла заміж. Її обранцем став Віктор Костирко. Однак про ці стосунки Лілія зовсім не говорить і тоді вони трималися у суворій таємниці, допоки хтось із близького оточення не проговорився журналістам. Та й сам шлюб із Костирком протривав недовго.

Доленосна Атланта і справжнє щастя

Після особистих буревіїв у житті, Лілія Подкопаєва була зосереджена на вихованні дітей. Але не полишала надії знайти те саме справжнє кохання. Доленосну роль зіграла Атланта, де гімнастка виборола своє олімпійське "золото" і куди переїхала. Там вона зустріла свого третього чоловіка – бізнесмена і підприємця Ігоря Дубинського.

"Він вже давно в Атланті, а познайомилися ми на вечері у друзів", - пригадувала зірка.

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубинський

Лілія Подкопаєва фото зі своїм третім чоловіком частенько викладає у Instagram

Фото: Instagram

Чоловік проявляв знаки уваги до Лілії, але вона не хотіла легкого швидкоплинного роману. Тому одного вечора вирішила поставити крапку в цих навіть ще не стосунках. В Ігоря ж був інший план – він несподівано зробив Подкопаєвій пропозицію.

Третій чоловік Лілії Подкопаєвої

Чоловік перехитрив план жінки

Фото: Instagram

Чоловік, у якого є двоє своїх дітей, швидко потоваришував і з дітьми Лілії. А у 2019 році їхня родина поповнилася ще на одного – донечку Евеліну.

"Я з легкістю усе пройшла. Звісно, після другого кесаревого складніше відновлюватися – тонус, шкіра вже не та, бачиш всі недоліки. Але це вартує дітей. Це велике щастя. Вона нам дала другу молодість", - зізнавалася Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва народила другу донечку

Лілія Подкопаєва народила другу донечку у вересні 2019 року

Фото: Instagram

Зараз Лілія Подкопаєва продовжує жити на дві країни. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона активно зайнялася волонтерською діяльністю. У США перезапустила роботу міжнародного благодійного фонду, який спрямований на підтримку особливо вразливих верств населення.

Лілія Подкопаєва підтримує Україну

За кордоном родина Подкопаєвої відвідує мітинги на підтримку України

Фото: Instagram

Зірка також ділиться подробицями особистого життя родини, яка перебуває у США. Так, її син Вадим у травні закінчив Midtown High School, з чим його привітали рідні. А у червні цього року замилувала світлинами з дня народження молодшої доньки.

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