Шлях до Олімпіади, три шлюби та материнство у 40: головні здобутки та поразки Лілії Подкопаєвої

Біографія Лілії Подкопаєвої насичена як у професійному, так і особистому розділах Фото: Instagram

Лілія Подкопаєва, якій 15-го серпня виповниться 46, – видатна українська гімнастка, яка у своєму арсеналі має близько 80 нагород. Найбільш важливою для неї є золота медаль на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті.

Однак спортсменка прославилася не лише професійними здобутками, а й гучними і таємними романами. ТаблоID нагадає про шлях до чемпіонства Лілії Подкопаєвої, привідкриє її особисту сторінку життя та розповість, де зараз перебуває чемпіонка.

Шлях до чемпіонства

Лілія Подкопаєва народилася і виросла у Донецьку. Її виховувала мама, бабуся та дідусь. Батько майбутньої чемпіонки покинув родину, коли їй ледь виповнилося 2 роки. Лише у 26 Лілія познайомилася з ним і відверто зізналася, що це чужа для неї людина.

Реклама:

В дитинстві Подкопаєва була активною дівчинкою. Для її рідних важливим був гармонійний розвиток дитини. Тому вони привели Лілю на перше заняття з художньої гімнастики, пригадувала вона в інтерв’ю для xsport.ua. Спочатку цей спорт її не вразив, а коли вона уперше побачила величезний гімнастичний зал в Палаці спорту "Динамо", спортсменів, які тренувалися, то зрозуміла – це її.

Бабуся Подкопаєвої чітко сказала першому тренеру, що її онуці треба результати та нагороди. Дівчинка перейшла до спецкласу для дітей, які займаються спортом. Шість днів на тиждень і двічі на день Лілія тренувалася.

Звісно, такий режим для маленької дівчинки дався взнаки, і був період, що вона хотіла все кинути та не ходити на тренування. Але бабуся переконала онуку і змотивувала не відставати від своїх друзів у спортивних досягненнях.

Лілія не відставала. Крок за кроком вона здобувала першість на місцевих, обласних та всеукраїнських змаганнях. У 1993 році вона виграла звання чемпіонки України, а у 1995-му стала абсолютною чемпіонкою світу.

З такими досягненнями спортсменка приїхала до Атланти у 1996 році підкорювати Олімпійські ігри. І це була запекла боротьба в першу чергу із собою.

"Я була готова не вийти на поміст. Мені хотілося втекти, щоб мене ніхто не бачив. Це було не просто хвилювання, а страх. Страх вийти перед 45 тисячами людей і виступати, представляти країну в статусі абсолютної чемпіонки світу і Європи. Це так страшно, бо у тебе немає права на помилку. Треба було ставити на карту все", - пригадувала гімнастка в розмові з Машею Єфросиніною.

Та спортивний характер допоміг зібратися. Лілія виконала елемент, над яким працювала 7 років і який увійде в історію гімнастики з її іменем. Тоді за цей виступ 18-річна спортсменка отримала найвищі бали, і ніхто із суперниць не зміг перевершити її результат.

Подкопаєва отримала омріяну золоту медаль, до якої йшла 12 років. Під час нагородження вона стримувала сльози, які символізували радість та водночас порожнечу – найвища планка взята. Ще рік після Олімпіади Лілія виходила на змагання, але результат був не таким – відчувалися давні травми, і гімнастка вирішила завершити кар’єру.

Скандали із Нагорним і таємний шлюб із Костирком

Хоч Подкопаєва і вирішила завершити кар’єру, але зі спортом вона не попрощалася. Вона випускала спортивний одяг, відкривала мережі гімнастичних шкіл в рідному Донецьку.

Не менш насиченим було і її особисте життя. Першим офіційним чоловіком спортсменки став донецький бізнесмен Тимофій Нагорний.

Лілія Подкопаєва особисте життя тоді не приховувала Фото: ТаблоID

У 2006 році подружжя усиновило восьмимісячного хлопчика на ім’я Вадим.

"Я об'їздила багато дитячих будинків в Україні. Але Вадюшка запав мені в душу з першого погляду", - розповідала Лілія.

А за декілька місяців стало відомо, що Подкопаєва вагітна. Це було справжнє диво, бо лікарі не давали обнадійливих прогнозів через травми спортсменки. Лілія народила дівчинку, яку назвала Кароліною. У хрещені вона обрала свою тодішню подружку Ані Лорак, яка мовчить про війну та продовжує працювати на Росії. З початку повномасштабного вторгнення Подкопаєва зізналася, що не спілкується зі своєю кумою.

Та повернемося до історії з Нагорним. Лілія розповідала про виховання дітей та ділилася іншими особистими подробицями. Щаслива родина часто ставала героями світських хронік.

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва і її велика родина - ще одне "золото", яке отримала вона Фото: УП. Життя

Однак ідилія тривала недовго. У 2009 році стало відомо, що Подкопаєва та Нагорний розлучаються. Тоді у розмові з ТаблоID чоловік пояснив, що вони декілька разів говорили про крапку у стосунках. За його словами, він перестав бути головою родини і тією величиною, яку Лілія бачила в ньому раніше.

За цим рішенням постали довгі судові процеси, зокрема, які стосуються дітей.

Мирного розлучення не вийшло Фото: ТаблоID

Відтоді Подкопаєва твердо вирішила розпочати життя із чистого аркуша. Вже у 2011 році вона знову вийшла заміж. Її обранцем став Віктор Костирко. Однак про ці стосунки Лілія зовсім не говорить і тоді вони трималися у суворій таємниці, допоки хтось із близького оточення не проговорився журналістам. Та й сам шлюб із Костирком протривав недовго.

Доленосна Атланта і справжнє щастя

Після особистих буревіїв у житті, Лілія Подкопаєва була зосереджена на вихованні дітей. Але не полишала надії знайти те саме справжнє кохання. Доленосну роль зіграла Атланта, де гімнастка виборола своє олімпійське "золото" і куди переїхала. Там вона зустріла свого третього чоловіка – бізнесмена і підприємця Ігоря Дубинського.

"Він вже давно в Атланті, а познайомилися ми на вечері у друзів", - пригадувала зірка.

Лілія Подкопаєва фото зі своїм третім чоловіком частенько викладає у Instagram Фото: Instagram

Чоловік проявляв знаки уваги до Лілії, але вона не хотіла легкого швидкоплинного роману. Тому одного вечора вирішила поставити крапку в цих навіть ще не стосунках. В Ігоря ж був інший план – він несподівано зробив Подкопаєвій пропозицію.

Чоловік перехитрив план жінки Фото: Instagram

Чоловік, у якого є двоє своїх дітей, швидко потоваришував і з дітьми Лілії. А у 2019 році їхня родина поповнилася ще на одного – донечку Евеліну.

"Я з легкістю усе пройшла. Звісно, після другого кесаревого складніше відновлюватися – тонус, шкіра вже не та, бачиш всі недоліки. Але це вартує дітей. Це велике щастя. Вона нам дала другу молодість", - зізнавалася Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва народила другу донечку у вересні 2019 року Фото: Instagram

Зараз Лілія Подкопаєва продовжує жити на дві країни. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона активно зайнялася волонтерською діяльністю. У США перезапустила роботу міжнародного благодійного фонду, який спрямований на підтримку особливо вразливих верств населення.

За кордоном родина Подкопаєвої відвідує мітинги на підтримку України Фото: Instagram

Зірка також ділиться подробицями особистого життя родини, яка перебуває у США. Так, її син Вадим у травні закінчив Midtown High School, з чим його привітали рідні. А у червні цього року замилувала світлинами з дня народження молодшої доньки.