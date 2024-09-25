"Украв моє серце 19 років тому": Мадонна привітала з днем народження свого прийомного сина. Фото

Американська співачка Мадонна привітала з 19-річчям свого прийомного сина Девіда Банду. Фото з іменинником вона опублікувала в Insta-сторіс.

"Із днем народження, Девіде! Ти вкрав моє серце 19 років тому", - написала 66-річна Мадж.

Девіду виповнилося 19 років

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Як відомо, всіх своїх прийомних дітей - Девіда, Мерсі, Стеллу та Естер - зірка свого часу забрала з сиротинців у Малаві. Щоправда, подейкували, співачка досягала бажаного не зовсім у законний спосіб.

У Девіда є троє молодших сестер і старші сестра та брат - біологічні діти Мадж, Лола і Рокко

Мадонна поділилася архівними фото з іменинником, який "украв її серце"

А так Девіда привітала його дівчина Марія

Нагадаємо, Девід уже випурхнув із сімейного гніздечка та заробляє на життя музикою.



