Сімейний талант: 60-річна мама сестер Хадід вдала з себе рок-зірку для атмосферного фотосету
Чимало селебріті, які сьогодні займають перші сходинки в різних галузях, завдячують успіхом своїм відомим батькам.
Серед тих, хто вплинув на кар’єру своїх дітей, і 60-річна мама сестер Хадід Йоланда. Жінка, яка в минулому теж була манекенницею, повернулася до моделінгу в стильній зйомці.
Фотосет для журналу Sorbet включав кадри у яскравому, гранжевому вбранні в стилі рок-зірки. Зокрема, шкірянки, спіднє, принтований одяг. І на додачу "важкий" макіяж та атмосферна локація.
Як відомо, у Джіджі та Белли Хадід є також дві старші сестри: Маріель та Алана – діти їхнього батька від попереднього шлюбу, а також рідний брат Анвар. Він, а також Алана працюють моделями та інколи беруть участь у тих самих показах, що і молодші сестри.
Нагадаємо, Йоланда якось відверто зізналася, що шкодує про зроблені пластичні операції та косметологічні маніпуляції. Зокрема, вона позбулася грудних імплантів та розчинила всі філери.