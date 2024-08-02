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Сімейний талант: 60-річна мама сестер Хадід вдала з себе рок-зірку для атмосферного фотосету

Тетяна Сухачова 2 серпня, 17:45

Чимало селебріті, які сьогодні займають перші сходинки в різних галузях, завдячують успіхом своїм відомим батькам.

Серед тих, хто вплинув на кар’єру своїх дітей, і 60-річна мама сестер Хадід Йоланда. Жінка, яка в минулому теж була манекенницею, повернулася до моделінгу в стильній зйомці.

Фотосет для журналу Sorbet включав кадри у яскравому, гранжевому вбранні в стилі рок-зірки. Зокрема, шкірянки, спіднє, принтований одяг. І на додачу "важкий" макіяж та атмосферна локація.

Йоланда Хадід у стильному луці

Дивлячись на ці світлини, стає зрозуміло, що у сестер Хадід талант до моделінгу спадковий

фото Greg Swalesart

Мати Джіджі та Белли Хадід

60-річна Йоланда запросто може собі дозволити зніматися у відвертому образі

фото Greg Swalesart
Мама сестер Хадід
фото Greg Swalesart

Як відомо, у Джіджі та Белли Хадід є також дві старші сестри: Маріель та Алана – діти їхнього батька від попереднього шлюбу, а також рідний брат Анвар. Він, а також Алана працюють моделями та інколи беруть участь у тих самих показах, що і молодші сестри.

Нагадаємо, Йоланда якось відверто зізналася, що шкодує про зроблені пластичні операції та косметологічні маніпуляції. Зокрема, вона позбулася грудних імплантів та розчинила всі філери.

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Модель Хадід
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