"Всіх зачарував": Падалко показала залаштунки інтерв'ю з Дугласом та заявила, що українським зіркам треба у нього повчитися

Фото з Instagram Марічки Падалко

Телеведуча Марічка Падалко показала підписникам залаштунки інтерв'ю з американським актором Майклом Дугласом та розповіла, що її вразило під час розмови з голлівудською зіркою.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Зможеш в п’ятницю записати інтерв’ю з Майклом Дугласом?" - спитав мене на початку тижня головний редактор, ще коли не було жодної інформації в медіа, що голлівудський актор приїде до Києва. І хоча я виросла на його фільмах, я не одразу зрозуміла, про кого йдеться від несподіванки", - зізналася ведуча.

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За словами Падалко, спершу вона подумала про якогось конгресмена, а коли з'ясувалося, що це дійсно актор - не повірила.

"Вчорашнє інтерв’ю було на межі зриву, бо Дуглас затримувався в президента і мав потяг назад за кілька годин. "Їде!" - нарешті почулося по поверхах каналу, і тоді я зрозуміла, як багато з нас просто хотіли його побачити. А далі Майкл Дуглас всіх зачарував. Мене - навіть ще до свого прибуття", - розповіла Марічка.

Майкл Дуглас вразив команду своєю простотою

Телеведуча зазначила, що з боку голлівудського актора не було жодних вимог.

"Ніхто не вимагав окремих гримерок чи особливої косметики, ніхто не ставив умов щодо світла в студіі чи ракурсів для зйомок. А ще я не почула ні від сторони Дугласа, ні від організаторів самміту запитання, а про що я власне збираюся говорити із гостем! Ті колеги, які мають постійні проблеми з гостями, "а пришліть нам запитання", "а про це ми не будемо говорити", "а давайте без останнього питання" мене зрозуміють", - заявила вона.

Падалко відзначила, що у Майкла Дугласа нашим українським зіркам та політикам є чого повчитися.

"У Дугласа є чому повчитися деяким нашим зіркам шоу-бізнесу і політикам, чий прихід на канал іноді можна порівняти із землетрусом. Голлівудський актор приїхав лише із перекладачкою Ольгою, яка супроводжувала його цими днями у Києві", - написала Марічка.

Скріншот з Instagram Марічки Падалко

Зі слів ведучої, справжня зірковість полягає у дрібницях.

"Привітатися з кожним, повторити з поваги іноземне ім’я, яке ти вперше чуєш, зреагувати на якісь особисті ремарки людини, яку ти, найімовірніше, ніколи більше не зустрінеш. А так хочеться, щоб люди, які нас так підтримують, поверталися до України знов і знов", - сказала вона.

Також Марічка зазначила, що Дуглас був вражений графікою в студії й, навіть, зняв на телефон, аби показати своїй дружині, акторці Кетрін Зета-Джонс.

Падалко вважає, що Дуглас - приклад для українських зірок та політиків

Нагадаємо, Майкл Дуглас приїхав до України 11 вересня на саміт Перших леді та джентльменів.

Як відомо, своє перебування у країні, де триває війна, актор назвав "неймовірним досвідом" та зізнався, що Київ - гарне місто.