Майкл Дуглас приїхав до Києва. Фото. Оновлено

Американський актор Майкл Дуглас 11-го вересня приїхав до Києва. 79-річну кінозірку супроводжує їхній із Кетрін Зетою-Джонс син Ділан.

Про прибуття цілої низки високих гостей повідомили на офіційній сторінці Укрзалізниці у Facebook.

Майкл Дуглас завітав до Києва Фото AFP via Getty Images

Так, для участі в четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та інших заходах, окрім Дугласа, прибули: держсекретар США Ентоні Блінкен, президент Литви Ґітанас Науседа та перша леді Литви Діана Наусєдєнє, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл, голова Парламенту Молдови Ігор Гросу, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Також до столиці України приїхали перші леді й джентльмени Данії, Фінляндії, Естонії, Сербії, Словенії, Белізу та Гватемали.

"Всі вони тут, щоб вкотре затвердити свою підтримку Україні у її боротьбі проти країни-окупанта та продемонструвати готовність стояти поруч з українцями стільки, скільки це буде потрібно", - говориться в дописі.

На фото з залізничного вокзалу Майкл із Діланом не засвітилися, зате охоче попозували на тлі Андріївської церкви.

"Під час прогулянки Майкл відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк "Володимирська гірка", де оглянув мальовничі краєвиди Дніпра, після чого завітав до величної Андріївської церкви", - повідомило Управління туризму та промоцій КМДА.

"Почесний гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві", - додається в заяві.

Тим часом зірковий кухар Євген Клопотенко вже встиг нагодувати закордонних гостей як годиться. Про це він написав у Instagram.

Дуглас і Клопотенко зазнімкувалися на згадку

"Актор Майкл Дуглас (поїв у нас і тепер його основний інстинкт — це навернути борщу із салом)", - похвалився Євген.

Як відомо, Майкл Дуглас із початку повномасштабного вторгнення висловлював свою підтримку Україні та захоплення українцями.

Нагадаємо, серед світових зірок, які відвідували Київ під час великої війни - Джессіка Честейн, Стівен Фрай, Шон Пенн, Бен Стіллер та лідер U2 Боно.