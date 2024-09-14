"Неймовірний досвід": Дуглас зізнався, як це - бути у країні, де триває війна, і поспілкувався з Зеленськими. Фото

Фото з Instagram Майкла Дугласа

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з 79-річним американським актором, зіркою "Основного інстинкту" Майклом Дугласом та його сином Діланом.

Фото з зустрічі Зеленський опублікував у своєму Facebook.

"Ситуація в нашій країні, співпраця з партнерами, підтримка України, четвертий Саміт перших леді та джентльменів. Дуже цінно, що це все щиро цікавить Майкла та його сина, а їхня родина вболіває за нашу державу і людей", - написав президент.

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Зеленські наробили фото з Дугласом і його сином від Кетрін Зета-Джонс Фото з Facebook Володимира Зеленського

До речі, Майкл є послом миру ООН

Фото з Facebook Володимира Зеленського

До речі, в коментарі виданню "Радіо свобода", Майкл зізнався, як це - бути у країні, де триває війна.

"Ми далеко від фронту. Ми у Києві, це далеко. Мені пощастило мати цей неймовірний досвід, я в захваті. Всі українці, яких я зустрів – напрочуд сильні і такі об'єднані", - сказав він.

Дуглас зазначив, що він зростав під час війни у В'єтнамі та зазначив, що тоді американці не були такими об'єднаними, як українці.

"Ви маєте пам'ятати – я американець, молодість якого минула у в'єтнамській війні. І наша країна була роз'єднана. Ви ж навпаки – усі об’єднані. І я гадаю, ця сила буде з вами до кінця", - додав актор.

За словами зірки, Київ дуже гарне місто та подякував за можливість приїхати у столицю України.

"А Київ дуже гарний. Я навіть не здогадувався про це. Дуже вдячний за можливість бути тут", - зазначив він.

Нагадаємо, Майкл Дуглас приїхав до Києва 11 вересня, аби відвідати четвертий саміт Перших леді та джентльменів.

Як відомо, Майкл Дуглас та інші актори публічно підтримали Україну на церемонії Гільдії акторів 28 лютого 2022 року.