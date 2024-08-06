"Зовсім інше життя": новоспечена мама Яремчук зізналася, чи повертається у шоубізнес

Співачка Марія Яремчук, яка в травні стала мамою вперше, зникла з поля зору набагато раніше. Вже кілька років виконавиця веде доволі закрите життя і не афішує, що в ньому відбувається.

От і в розмові з M1 Марія досить стримано відповіла на питання, як материнство її змінило.

"Це зовсім інше життя", - сказала Яремчук.

Хто батько дитини Марічки - невідомо

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"Звісно, воно отримало новий зміст, і це моя найбільша радість нині", - додала артистка.

На запитання про професійні плани 31-річна Марія сказала:

"Я щаслива мама багатьох своїх творчих дітей. Маю на увазі пісні, які я собі переписувала за цей час. Але я поки не хочу співати. От не хочу. Але коли захочу, я вам скажу".