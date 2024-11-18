"Цей біль не проходить": Кондратенко розповіла про втрату рідної людини та повернулася до себе малої в щемкому відео

Співачка Маша Кондратенко зізналася, що їй завжди хотілося бути в просторі соціальних мереж і на публіці веселою, легкою та сильною. Але більше вона не бажає вдавати, ніби все гаразд, коли насправді її серце крається.

Як розказала 24-річна Маша, менше року тому пішла з життя її бабуся, і ця втрата болить їй досі. Артистка випустила щирий кліп "Мала", присвяту рідним людям, яких уже нема поряд, і маленькій собі, яку сподівається ніколи не загубити.

Під час створення цього кліпу Маша звернулася до свого дитячого щоденника, в якому писала про поїздку до бабусі Скрін із відео

"В моменти коли я сяяла для людей, я помирала всередині. І мені здавалось що ця зовнішня сила притягує. Але зараз я розумію, що моя сила в слабкості. Я готова показати себе вразливою. Готова показати себе маленькою дівчинкою, яка все ще вірить в людей і любов Маленькою дівчинкою, яка мріє про велике. Дівчинкою, яка все ще помиляється", - написала Кондратенко в Instagram.

"Найособливіша пісня і відео, де ви можете побачити мене без масок, справжню. P.S.: ба, дідусь, я знаю, що вам би сподобалась ця пісня", - додала вона.

У сторіс Маша опублікувала кілька фото з бабусею Катею.

Кондратенко показала малу себе на архівних фото і відео Скрін із Instagram Кондратенко

Бабуся та дідусь співачки вже пішли у засвіти

"Я дуже сумую за нею, дуже сумую за дідусем, бо вони для мене - це приклад любові. Завдяки їм я почала вірити взагалі в любов, бо вони стільки років були разом. А зараз я хочу цим із вами поділитись, бо коли я повернулася справді до себе, до справжньої, зараз, я зрозуміла, що сила в слабкості. Я зараз перед вами максимально вразлива", - поділилася вона.

У сторіс Маша не стала приховувати сліз

Зробивши це зізнання, виконавиця поділилася дуже особливою для неї відеороботою

"Мені майже 25, але тут (у відео) я та сама маленька Маша, якою завжди була і, сподіваюсь, буду, і не загублю свою внутрішню дитину", - зазначила Кондратенко.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розказував про початок творчого шляху Маші Кондратенко: від "Голосу" і не надто плідної співпраці зі скандальним Юрієм Фальосою до грандіозного прориву з хітом "Ванька-встанька".