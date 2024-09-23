Три псевдоніми, співпраця з Фальосою та дует з Klavdia Petrivna: що відомо про співачку Машу Кондратенко

Марія Кондратенко - нове ім'я серед українських артистів Фото: Instagram

"Ванька-встанька", "Ведмеді-балалайки", "Вогник вогник" – ці хіти з мільйонами прослуховувань точно чув кожен. Їхня авторка – 24-річна виконавиця Маша Кондратенко, яка стрімко увірвалася в український шоубізнес.

ТаблоID розкаже усе про представницю музикантів так званого "покоління нульових". Як вона почала працювати із Юрієм Фальосою? Скільки разів Кондратенко підкорювала шоу "Голос"? Які псевдоніми мала артистка? Про це та багато іншого – далі.

Творче дитинство і участь у "Голосі"

Маша Кондратенко народилася у звичайній родині і жила в Харкові. Як вона сама зізналася в інтерв’ю для програми "Ближче до зірок", доходи родини були середні. Однак батьки – головна її підтримка – знаходили можливість, аби донька виступала на різноманітних конкурсах.

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Маленька Маша Фото: Instagram

З дитинства Кондратенко тяжіла до творчості. Вона займалася у місцевій балетній школі та брала участь у виставах. У 2006 році виграла дитячий конкурс "Міні Міс".

Кондратенко Маша з дитинства на сцені Фото: Instagram

У 2012-му Маша з’явилася на популярному співочому шоу "Голос. Діти" та потрапила в команду до Олега Скрипки.

Співачка в подкасті Міли Єрємєєвої та Михайла Міскуна розповідала, що цей проєкт був важливий для неї. Тоді вона повірила, що 12-річна дівчинка з простої родини може "пробитися" на телебачення і співати на великій сцені. 10 років потому Кондратенко знову запросили на шоу, де вона була спочатку під опікою Потапа та Насті. Утім, перемогти на дорослому "Голосі" їй не вдалося. Її особисті перемоги були ще попереду.

Робота з Фальосою та псевдоніми

У 2015 році Маша Кондратенко почала співпрацювати із продюсером Юрієм Фальосою. Вони познайомилися на одному конкурсі, де Фальоса був членом журі, а Кондратенко впевнено здобула перемогу. Згодом він запросив її до Києва.

Потрапити в шоубізнес було важливим рішенням для співачки Фото: Instagram

Кондратенко без жалю кинула школу в Харкові та вступила до київської естрадно-циркової академії мистецтв.

"Я горіла шоубізнесом", - зазначала вона.

Фальоса придумав Кондратенко псевдонім – Magic. Маша зізнавалася, що він не дуже їй подобався, але на той час вона погодилася. Та популярність ніяк не йшла. За декілька років співачка завершила контракт з продюсером.

Марія Кондратенко шукала себе і "своє" ім'я Фото: Instagram

У цей період вона вирішила спробувати себе в акторстві і з’явилася у другому сезоні популярного молодіжного серіалу "Школа". Їй дісталася роль Соні.

Маша з іншими акторами "Школи" Фото: Instagram

Новий етап музичної творчості Маші Кондратенко розпочався у 2019 році із псевдонімом Marichka. Це ім’я виконавиця придумала собі сама, зважаючи на його український стиль.

Однак на його заміну досить швидко прийшла Маша Краш.

"Потім, коли закінчився контракт, я зустрілася з Артемом Пивоваровим і ми розмовляли про псевдоніми. Він каже: нащо тобі псевдоніми? Забий. В мене були різні за часів гурту, але коли я повернувся до Пивоварова – усе пішло. Я подумала: якщо мені з народження дано ім’я Маша Кондратенко, значить в нього вже закладена якась енергетика. Тому я подумала, що залишатимусь Машею Кондратенко", - поділилася співачка.

Чекаєте на їхній дует? Фото: Instagram

"Ванька-встанька" і популярність

33 мільйони переглядів на YouTube кліпу на пісню "Ванька-встанька". Це справжній прорив, який зробив Машу Кондратенко популярною. Однак цього могло б і не бути. Співачка пише глибокі ліричні пісні, а тут в неї була злоба до росіян та бажання підняти настрій українцям в період повномасштабного вторгнення. Приспів та куплет з’явилися на кухні, їх Маша скинула у свій сімейний чат, аби почути, чи варто випускати таку пісню.

Марія Кондратенко пісні пише сама Фото: Instagram

Родина, яка досі підтримувала Кондратенко, стала її головним критиком. Текст про "росіян в пакетах" не дуже сподобався батькам Маші, вони навіть наголосили, що не так її виховували. Тому вона на півтора місяці заховала куди подалі майбутній хіт.

Мама Маші головна її підтримка і коли треба - критик Фото: Instagram

Але після чергового цинічного ракетного обстрілу росіян українських міст, співачка повернулася до свого творіння. На буквальному ентузіазмі з командою записала пісню та зняла кліп. Перший день реакція потенційних слухачів розчарувала, а потім все понеслося.

Наступним творінням у творчій біографії Маша стала пісня "Ведмеді-балалайки". Хоч сама виконавиця зізнається, що не робила на неї великих ставок, кліп у співавторстві з блогером Олегом Машуковським наразі зібрав понад 6 мільйонів переглядів.

Образи у артистів були оригінальні Фото: Instagram

"Зараз такий етап творчості. Далі я писатиму інші пісні", - пояснила свій репертуар Маша.

Маша не Клавдія

Популярність молода артистка здобуває не лише завдяки запальним хітам. Довгий час її ім’я було пов’язане із загадковою виконавицею Клавдією Петрівною. Її оригінальні пісні розлетілися мережею, а от на логотипі була невідома панянка у капелюсі.

6 лютого 2024 року відбулося оголошення переможців премії "Золота Зоря Лірум". У номінації "Дебют року" перемогла саме Клавдія Петрівна. Тоді отримувати нагороду на сцену вийшла саме Маша Кондратенко та ще більше розпалила дискусію "хто є хто" та "що ж це за мала".

Зараз інтрига розкрита. На сольному концерті Клавдія Петрівна показала своє обличчя і це точно не Маша Кондратенко Фото: Instagram

Зараз Маша Кондратенко активно продовжує свою творчу діяльність. Вона випускає сольні композиції та виступає в колабораціях, як з молодими виконавцями, так і попдівами української естради. Наприклад, разом із Іриною Білик заспівала її пісню "Маленька дівчинка" в українському варіанті.

20 вересня вийшла лірична композиція, які так любить Кондратенко, під назвою "Дим". До слова, Маша дотримується радикальної позиції щодо мови. За її словами, після початку повномасштабного вторгнення вона відмовилась від російськомовного контенту та щиро не розуміє тих, хто досі продовжує слухати пісні наших ворогів.

До речі, про особисте життя. Маша каже, що більше не хоче відкривати цю сторінку загалу, а якомога довше зберігати приватність своїх стосунків Фото: Instagram

Нагадаємо, українські артисти активно перекладають свої російськомовні хіти українською і тепер вони звучать ще краще. І навіть Тіна Кароль нещодавно заспівала хіт "Скандал" українською.