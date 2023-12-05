"В цю хвилину гинуть українські чоловіки та жінки": Єфросиніна емоційно звернулася до тих, хто досі споживає російський контент

Телеведуча Маша Єфросиніна різко звернулася до українських блогерів, які займаються рекламою російськомовного контенту.

Цього разу предметом обговорення і скандалу став один з серіалів країни-агресора, назва якого чомусь лунає в українськомовному інтернет-просторі.

"Вкотре за ці 2 роки майже безперервно російськомовний контент лідирує в чартах прослуховувань, переглядів серед українського населення", - зазначила Єфросиніна.

Телеведуча не вказує, про кого конкретно йде мова, однак в коментарях згадали про любительку російськомовного контенту, блогерку Анну Алхім скрін з відео

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"Більше того, останніми днями кілька українських блогерів (бо в них є аудиторія, і не маленька) достатньо активно обговорюють всі перипетії російськомовного серіалу "Слово пацана". От так, не дає, їм, су*о, життя, що ж там в тій залупі відбувається", - емоційно зазначила телеведуча.

На тлі нещодавньої розмови з мамою своєї приятельки, яка живе в Маріуполі, Маша запропонувала споживачам контенту країни-агресора уявити себе на місці українців, які нині перебувають на окупованій території.

"Уявіть собі ситуацію, як в Маріуполі, в своєму місті. Коли ви не можете отримати медичну допомогу, якщо у вас немає руського паспорту. Ви будете завжди під репресіями... У вас немає ваших застосунків, доступу до Instagram, TikTok, тому що, мовляв, так неправильно.

"Давайте, вперед, туди! Тільки не туди, де за ваші сраки, за вас, залуп, прямо зараз, в цю хвилину, су*о, гинуть українські чоловіки та жінки", - звернулася Маша до недолугих блогерів.

Як відомо, це вже не перше зауваження щодо споживання російського контенту. Раніше співачка MamaRika закликала українців бути свідомими та припинити спонсорувати державу-агресора.