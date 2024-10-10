"Одне з найкращих рішень в житті": Єфросиніна розказала, після чого звернулася до психоаналітика, та як спорт сприяє ментальному здоровʼю

Маша Єфросиніна порадила подбати про психічне здоров'я заздалегідь фото з Instagram

10-го жовтня у Всесвітній день психічного здоров'я телеведуча Маша Єфросиніна поспілкувалася з підписниками про ментальне благополуччя.

У своєму Instagram Маша пригадала, коли і чому вперше звернулася до психоаналітика, та як спорт сприяє психічному благополуччю.

Підписники записали у Єфросиніної, як зрозуміти, коли потрібна допомога спеціаліста.

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"Свого часу мені це розуміння дало одне просте питання до себе : "Маша, в тебе ж все добре: діти здорові, роботи купа, тебе кохає до нестями чоловік, ти подорожуєш та багато заробляєш. То чому твій світ пофарбувався в сірий колір? Чому все дратує? Чому нічого взагалі не хочеться?". І я звернулася до психоаналітика. Це було одне з найкращих рішень в моєму житті. В мирному житті, підкреслю", - пригадала Єфросиніна.

скрін з Instagram

"А сьогодні ми всі, в принципі, так впевнено не можемо сказати про свої життя, що в нас все добре! Тепер наше "добре" - це маленькі щасливі моменти. Але щоб їх помічати, треба мати здоровий психічний стан! Тож я б рекомендувала внести сьогодні психотерапію в норматив кожного українця: як дорослого так і маленького", - зазначила ведуча.

Єфросиніна також поділилася своїми думками про терапію.

А ще Маша відповіла, чи сприяє спорт її ментальному здоров'ю.

"Будь-яке джерело з психології відкрийте, і там в пʼятірці головних правил буде спорт. Не буду вантажити вас медичними термінами, але при фізичних вправах з організмом відбувається диво - ніби "змащуються" всі ключові механізми для подавлення стресу та зміцнення нервової системи.

Спорт теж треба підбирати, виключно спираючись на свій стан. В період виснаження мені вистачає прогулянок в спортивному темпі та пілатесу. Зараз, коли я навчилася обирати себе та вивозити себе на відпочинок і перезавантаження, мені вже хочеться гантелей та бігу! Отак це пов'язано", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна показувала підписникам антистресові вправи. А ще Маша повчала, як дихати "квадратиком" для саморегуляції.