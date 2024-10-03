"Жодного болю та реабілітації": Єфросиніна висміяла плітки про її пластику та розповіла, що насправді робить раз на пів року

Телеведуча Маша Єфросиніна доволі відверто обговорює у соцмережах з підписниками вікові зміни, процедури краси, тему фігури тощо.

Вкотре вона присвятила цьому кілька сторіс під час походу до косметолога. Зокрема, ведуча висміяла тих, хто розпускає чутки про нібито зроблені нею пластичні операції.

"Вночі, коли з Сашком ховалися між двох стін, натрапила на ролик, що я робила зі своїм обличчям. Бл*ть, я половину таких процедур не знаю. Але дякую. Я вважаю, що це дуже круто. Моє обличчя викликає купу пліток, значить виглядає класно. У мене саме планова операція підтяжка, затягування за вуха", – пожартувала ведуча.

Ведуча висміяла приписані їй операції скрін зі сторіс

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"От люди, коли пишуть про всі ці маніпуляції з операціями, операція – це ж довжелезна реабілітація. Це – абсолютно непридатний вигляд обличчя, а якщо я кожен день їжджу виступаю, знімаюся, виходжу в сторіс, то як?", – риторично дивується Єфросиніна.

Вона продовжила і розповіла, що до косметолога приходить за конкретним результатом.

"Мій запит – тримати обличчя підтягнутим так довго, наскільки це можливо! Тож раз на пів року без жодного болю та реабілітації я проходжу насичену різними апаратами ліфтингову процедуру! Дякую за увагу! Пліткарів обіймаю", – сказала вона.

І розповіла, що робить з обличчям раз на півроку скрін зі сторіс

скрін зі сторіс

До речі, раніше Єфросиніна демонструвала вправи для заспокоєння та ділилася фітнес порадами.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв’ю вона зізналася, чому для неї її власний зовнішній вигляд дуже важливий, а також поміркувала про кореляцію стану ментального здоров’я та бажання фарбуватися.