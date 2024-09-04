"Давайте пообіцяємо": Єфросиніна після атаки на Львів поміркувала, що відрізняє українців від "їб*ної країни"

У ніч на 4-те вересня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Львів, у результаті чого загинуло 7 людей, включно з 3 дітьми.

Чимало українців, які ще не оговталися від жахливого терору у Полтаві та Сумах, висловилися у соцмережах. Зокрема, і телеведуча Маша Єфросиніна. Допис, присвячений обстрілу, з’явився на сторінці ведучої в Instagram.

"Кількість загиблих і поранених... загиблих, постраждалих, поранених… під завалами перебувають… Змінюються лише назви міст, де щодня відбуваються ракетні атаки. Здається, саме так виглядає пекло на землі. Мої руки вже почали тремтіти, коли відкриваю новини... Скільки постраждалих? Скільки людей загинуло? Читаю. Сльози душать, всі можливі техніки опанування себе не працюють", – йдеться у дописі.

Маша відреагувала на трагічні події останніх днів в Україні фото з instagram Маші Єфросиніної

"Скільки ж людей ми втратили, а скільки ще втратимо. Скільки має загинути дітей, щоб світ та всі правові інституції припинили дозволяти путіну плювати їм в обличчя? Я не можу зупинити ці думки в голові, вони мене переслідують. Вчора я спитала подругу, чого вона зараз боїться найбільше. "Що ми завтра не прокинемося. Що ми помремо", – відповіла вона. Відганяю цю думку: "Ну це вона перебільшує. Ну, це її особливість така" – пояснюю собі. Ми ж в захищеному місці, і в тривоги ховаємося "між двох стін". Вчора Полтава: і навчальний заклад, і житлові будинки. Сьогодні Львів - в тому числі житлові будинки, центр", – поміркувала Єфросиніна.

"Розумію, що подруга не перебільшує. Розумію, що це і мій страх теж. Фізично боляче уявляти, як вчора хлопчина збирав рюкзак до школи, але вже ніколи до неї не піде. Як одна маленька квіточка послухала на ніч казочку, і не прокинулася – ми всі бачили цей страшний кадр. Чергове людське українське життя крапка – скінчилося", – написала ведуча.

Телеведуча поміркувала про страх смерті фото з Instagram

"Нас відрізняє від їб*ної країни абсолютне все, що стосується людяності. Ми розуміємо ціну життя, ми не вважаємо вбивства способом досягнення будь-яких цілей. Я дуже хочу, щоб в цій жалобі та горі ми не втратили своє людське обличчя. Щоб загиблі не ставали для нас цифрами, не перетворювалися на повідомлення в новинному пабліку, які ми відмічаємо сумним смайликом з однією сльозою... і прогортуємо далі. Не ставали лиш рядками мертвого тексту на сайті. Давайте пообіцяємо це одне одному! Я вас дуже прошу! Давайте пообіцяємо!", – звернулася до українців вона.

Нагадаємо, 10-річний син телеведучої Сашко днями пішов у четвертий клас. До школи збиралися прямо після нічної ракетної атаки на Київ.