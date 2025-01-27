"Хотілося блювати": Єфросиніна вперше розказала про домагання у 18 років і закликала скривджених жінок не мовчати

Телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна вперше зізналася, що у 18 років пережила домагання.

У своєму Instagram зірка розповіла про випадок на телебаченні і закликала скривджених жінок не мовчати.

"Мене домагався режисер мого першого телевізійного шоу. Чи знала я тоді, що настане день, і я ось так напишу про це на гігантський загал? Ні в якому разі. Про це взагалі не було думок. Єдине, чого я прагнула тоді - щоб не дізнався ніхто з величезної знімальної групи… А ще я дуже боялася, що щось запідозрить моя єдина подруга, якій одній було на мене небайдуже там. Але з якихось дивних причин, вона була закохана в того "генія", - зізналася Маша.

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"Мені було 18 років. Я студентка університету у пошуках роботи. Вищезгадана подруга приводить мене на шоу, де працює сама, щоб дати можливість підзаробити трохи адміністраторкою, а продюсер проєкту вбачає в мені незвичну для телебачення живу та веселу енергію, нестандартну для ведучої зовнішність (я яскраво фарбуюсь, маю неймовірно апетитні форми та ношу глибоке декольте на свій шостий розмір). Тож мене садять в кадр на супер епізодичну роль - приймати дзвінки від телеглядачів", - пригадала ведуча.

"Режисеру того шоу вся ця ідея сильно не подобається, він демонструє виразну незгоду з рішенням продюсера, і для мене починається пекло на репетиціях та ефірах: демонстративний ігнор з його боку або, навпаки, страшенні визвірення при всіх на майданчику - таке майже гидливе ставлення до мене, дівчинки, яка ну геть не розуміє за що? Тож з якогось моменту єдиним моїм прагненням під час перебування в знімальному процесі було його не роздратувати, щоб уникнути чергового публічного приниження. І не вилетіти з того шоу через його постійне незадоволення мною, адже зарплатня, яку я там отримувала, дозволила мені нарешті змінити арендовану кімнату на арендовану маленьку квартиру-гостинку", - розповіла зірка.



За словами ведучої, згодом чоловік став підлаштовувати їхні раптові перебування наодинці:

"Так він почав мене торкатися. І одного разу взяв за шию та впʼявся в мої губи своїм мерзенним смердючим від сигарет ротом, пробиваючи мої стиснуті зуби своїм довгим шорстким язиком. Паралельно намагаючись залізти мені під трусики своїми ссохлими пальцями. Хотілося блювати. Я втекла. Нікому нічого не сказала".





Маша звернулася до тих, кому пощастило у своєму житті не зазнати домагань

Єфросиніна також залишила номери, за якими можна звернутися за допомогою.

Нагадаємо, у 2023-му колишня снайперка Євгенія Емеральд розказувала про зґвалтування у підлітковому віці і як це відобразилося на її особистому житті.