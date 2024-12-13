Єфросиніна в асиметричному міні й рукавичках втілила лютий настрій для фото

Телеведуча Маша Єфросиніна, вбрана в вигадливу мінісукню на бретелях та високі прозорі рукавички, попозувала для драматичного чорно-білого фотосету.

"Настрій - Люта…", - лаконічно підписала зірка кадри, якими поділилася у Instagram.

Маша стала героїнею стильної ч/б зйомки Фото Дмитра Коміссаренка

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Маючи зріст у 180 см, Євросиніна не лише не уникає високих підборів, а і вбачає в них купу бонусів

Настрій - люта

Нагадаємо, нещодавно в Маші була бешкетна фотосесія в джинсах та кроптопі. А ще 45-річна зірка - заради допомоги українським захисницям - проявила свій акторський талант і стала звабливою та небезпечною суперкрадійкою.