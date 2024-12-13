Єфросиніна в асиметричному міні й рукавичках втілила лютий настрій для фото

Марія Ткаченко 13 грудня, 13:00
Маша Єфросиніна
Фото з Instagram Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна, вбрана в вигадливу мінісукню на бретелях та високі прозорі рукавички, попозувала для драматичного чорно-білого фотосету.

"Настрій - Люта…", - лаконічно підписала зірка кадри, якими поділилася у Instagram.

Телеведуча Маша Єфросиніна

Маша стала героїнею стильної ч/б зйомки

Фото Дмитра Коміссаренка

Марія Єфросиніна

Маючи зріст у 180 см, Євросиніна не лише не уникає високих підборів, а і вбачає в них купу бонусів

Фото Маші Єфросиніної

Настрій - люта

Маша Єфросиніна в міні

Нагадаємо, нещодавно в Маші була бешкетна фотосесія в джинсах та кроптопі. А ще 45-річна зірка - заради допомоги українським захисницям - проявила свій акторський талант і стала звабливою та небезпечною суперкрадійкою.

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