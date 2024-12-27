"Завжди цікавилася перебудовою світу": Єфросиніна розповіла, в якій країні та на кого вчиться її 20-річна донька
Телеведуча Маша Єфросиніна, до якої нещодавно приїхала на гостину їхня з чоловіком, Тимуром Хромаєвим донька Нана, розсекретила, в якій країні зараз мешкає дівчина.
20-річна спадкоємиця зірки навчається в Нідерландах.
Про це Маша розповіла Oboz.ua.
"Ще до великої війни вона стала студенткою університету в Амстердамі. Власне, в січні 2022 року ми отримали підтвердження про вступ. Перші пів року вторгнення була зі мною і Сашком за кордоном. І у вересні 2022-го я привезла її в Амстердам. Вона навчається на політолога. Це її вибір, бо завжди цікавилася перебудовою світу", - поділилася Єфросиніна.
"Нана – одна з найкращих моїх співбесідниць, з нею дуже класно. Ми зараз щовечора чаюємо, розмовляємо. Бачимося, на жаль, не так часто, канікули в неї бувають лише кілька разів на рік. От зараз якраз один із таких щасливих періодів. Вона вже в мене доросла - 20 років", - похвалилася зіркова мама.
Іще Маша розказала про захоплення свого 10-річного сина Олександра.
"Сашко – ще дитина, він досі вірить у Миколая, який приносить під подушку подарунки. Цьогоріч замовив пістолет. Він фанат зброї: читає, дивиться, цікавиться. Бачить, як багато завжди її в тата. Я читала його лист Миколаю: "Був чемним, вчив усе, з англійської маю класні показники, на баскетболі багато триочкових кидків. Прошу, надішли мені пістолета", - переповіла вона.
Нагадаємо, Єфросиніна якось пояснювала, чому її донька вирішила уникати публічності та вкрай рідко показується в її Instagram.
Як відомо, кілька років тому Нана навчалася в коледжі в Канаді, але зрештою усвідомила, що не бажає бути так далеко від рідних.
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