"Мама баскетболіста": Єфросиніна похвалилася перемогою 10-річного сина на перших змаганнях
Телеведуча Маша Єфросиніна похвалилася першим баскетбольним змаганням свого 10-річного сина Олександра. Кадрами зі спортивної гри вона поділилася у своєму Instagram.
"Після такої ночі (йдеться про черговий обстріл Києва, - ред.) хочеться вскритись, але ти - мама баскетболіста", - написала Маша.
Також вона показала свого сина під час гри та зазначила, що всі чоловіки в її родині займаються цим видом спорту.
"Дідусь - призер чемпіонатів світу та заслужений тренер з баскетболу. Тато - досі грає в команді любителів. Син - перші змагання", - додала Єфросиніна.
До речі, сама телеведуча теж займається спортом - вона регулярно ходить до спортзали. Якось вона ділилася результатами своїх тренувань.
Як відомо, у Єфросиніної є ще й старша донька, 20-річна Нана, яка нині мешкає в Амстердамі.