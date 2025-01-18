"Мама баскетболіста": Єфросиніна похвалилася перемогою 10-річного сина на перших змаганнях

Юлія Леськова 18 січня, 14:46

Телеведуча Маша Єфросиніна похвалилася першим баскетбольним змаганням свого 10-річного сина Олександра. Кадрами зі спортивної гри вона поділилася у своєму Instagram.

"Після такої ночі (йдеться про черговий обстріл Києва, - ред.) хочеться вскритись, але ти - мама баскетболіста", - написала Маша.

Маша Єфросиніна робить селфі

На змагання сина Єфросиніна одяглася у стилі кежуал

Також вона показала свого сина під час гри та зазначила, що всі чоловіки в її родині займаються цим видом спорту.


"Дідусь - призер чемпіонатів світу та заслужений тренер з баскетболу. Тато - досі грає в команді любителів. Син - перші змагання", - додала Єфросиніна.

Син Маші Єфросиніної на змаганнях

Перші змагання сина Маша не змогла пропустити

Син Маші Єфросиніної грає в баскетбол
Скріншот з Instagram Маші Єфросиніної
Син Маші Єфросиніної після змагань

"Мужчина переміг. Зголоднів. Заслужив бургер", - похвалилася перемогою сина Маша

До речі, сама телеведуча теж займається спортом - вона регулярно ходить до спортзали. Якось вона ділилася результатами своїх тренувань.

Як відомо, у Єфросиніної є ще й старша донька, 20-річна Нана, яка нині мешкає в Амстердамі.

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