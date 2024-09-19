"Вражаюча енергетика, неймовірний дух": Дуглас поділився враженнями від Києва, який побачив не таким, як очікував

Майкл Дуглас нещодавно відвідав Київ Фото Getty Images

Американський актор та продюсер Майкл Дуглас, який днями разом із сином Діланом відвідав Київ, поділився враженнями від подорожі та від українців.

Відео та допис 79-річна зірка опублікував у Instagram.

"Як ви знаєте, Україна перебуває під жахливою, жахливою війною з Росією, тож зараз трохи складно діставатися Києва, її столиці. Вам треба проїхати 11 годин потягом від польського кордону до Києва. Те, куди ми приїхали, виявилося чарівним містом, справді чарівним містом, я не такого очікував", - зізнався Майкл.

Кінозірка взяв участь у заходах Саміту перших леді та Джентльменів Фото Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Зі слів Дугласа, він уявляв собі щось на кшталт Східної Німеччини до падіння Берлінської стіни, але побачив "фантастичний мегаполіс", де присутня як радянська архітектура, так і набагато давніша.

"Неймовірна культура, прекрасні ресторани та вражаюча енергетика. Враховуючи обставини, є невелика кількість руйнувань, правда, ми бачили дитячу лікарню, найбільшу в усій Україні, яка повністю зруйнована, і чітко зрозуміло, що то було не помилково. Деякі будівлі досі стоять, але знадобиться багато роботи", - зазначив актор.

"Що ми з Діланом винесли звідти, так те, які там люди, неймовірний дух. Коли ти думаєш, що відбувалося з Україною, починаючи від режиму Сталіна і Другої світової війни, а згодом вона виявилася змушена битися та боронити свої понад 30 років демократії, це неймовірне місце та велике нагадування всім нам про важливість свободи, демократії і того, як треба працювати заради них", - додав Дуглас.

Він висловив особисту подяку першій леді Олені Зеленській за запрошення на конференцію, керівнику ОП Андрієві Єрмаку - "за всю його гостинність і допомогу" та, окремо, президентові Володимиру Зеленському.

"Спасибі вам. Ви - правильна людина в правильному часу, і я бажаю вам усілякої підтримки. Враховуючи наближення виборів у нас в країні, хай це буде нам великим нагадуванням про крихкість демократії і те, як за неї треба боротися всіма способами. Всім миру!", - підсумував актор.

У своїх сторіс актор поділився фото та відео з Києва

Син Майкла Ділан супроводжував батька в поїздці

Нагадаємо, телеведуча Марічка Падалко розповіла, яким Майкл Дуглас був за лаштунками її з ним інтерв'ю і чого українським зіркам варто було б у нього повчитися.