Майлі Сайрус у глянці посвітила грудьми та сідницями і розказала, чому тренується на підборах

Американська співачка Майлі Сайрус знялася у новому випуску видання W Magazine. Для яскравої фотосесії співачка приміряла чимало образів, зокрема, і в традиційному для себе, відвертому стилі.

Наприклад, для деяких кадрів зірка посвітила численними татуюваннями, а також грудьми крізь прозору сітку.

31-річна співачка стала героїнею нової обкладинки фото Alasdair McLellan

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Також крім фотосету, Майлі дала інтерв’ю, в якому поміркувала про тверезий спосіб життя та зізналася, чи замислюється про дітей.

"Мій спосіб життя – надзвичайно правильний. Тверезість – значна його частина. Моя мантра, як і в будь-якого атлета, "Тренуй те, як ти виступаєш". Саме тому я тренуюся (у спортзалі - ред.) на підборах. Тренажерка виглядає дуже суворим місцем, але потім я дістаю свої босоніжки на підборах кольору айворі від Gucci, бо вони нагадують мені про Мерилін Монро. Я тренуюся на підборах переважно. Я зацікавлена у фемінізації середовища для тренування, адже інвентар, з яким у залах займаються, бридкий", – несподівано зізналася вона.

Артистка попозувала для кольорових та ч/б кадрів фото Alasdair McLellan

Зірка прикрила голі груди фото Alasdair McLellan

Про розкутість Сайрус широкий загал знає не з чуток фото Alasdair McLellan

"Мені подобається бути дорослою. В мене є правило: я більше не дивлюсь на когось із обожнюванням чи зневагою. Я просто дивлюсь. Це дозволяє мені ясно бачити світ та людей таким, яким вони є", – сказала Сайрус.

фото Alasdair McLellan

"Я дивлюсь на себе в дзеркало і майже кожного дня кажу: "Я – жінка". Мені зараз 31, а я все ще не знаю, хочу я дітей, чи ні. В мене є відчуття, що мої діти – це мої фани, певним чином", – додала артистка.

Нагадаємо, Сайрус на цьогорічному Grammy багатьом запам’яталася своїм ефектним виступом на сцені та кількома яскравими вбраннями.