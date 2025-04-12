"Тато привіз з України": Маркл показала, як їхні з принцом Гаррі діти ласують паскою

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зворушила українців, показавши у сторіс свого Instagram, як разом із дітьми куштує паску, котру її чоловік принц Гаррі привіз зі Львова.

Як відомо, 10-го квітня він раптово завітав до України з неанонсованим візитом і майже цілий день провів у центрі Superhumans, спілкуючись з військовими. Саме там йому подарували великодній кошик з пасками та писанками.

Фото з Гаррі і паскою виклала перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко у Facebook

"Особливий подарунок, який тато привіз з України", - написала Меган Маркл

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Нагадаємо, 40-річний принц Гаррі служив у британській армії 10 років. Він був пілотом військового гелікоптера "Apache" і брав участь у бойових діях. Саме він започаткував "Ігри нескорених" у 2014 році, в яких регулярно беруть участь українські ветерани.