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"Тато привіз з України": Маркл показала, як їхні з принцом Гаррі діти ласують паскою

Тамара Кудрявченко - 12 квітня, 21:00

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зворушила українців, показавши у сторіс свого Instagram, як разом із дітьми куштує паску, котру її чоловік принц Гаррі привіз зі Львова. 

Як відомо, 10-го квітня він раптово завітав до України з неанонсованим візитом і майже цілий день провів у центрі Superhumans, спілкуючись з військовими. Саме там йому подарували великодній кошик з пасками та писанками.

Принц Гаррі в Україні з паскою

Фото з Гаррі і паскою виклала перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко у Facebook

Особливий подарунок, який тато привіз з України, - написала Меган Маркл

"Особливий подарунок, який тато привіз з України", - написала Меган Маркл


Нагадаємо, 40-річний принц Гаррі служив у британській армії 10 років. Він був пілотом військового гелікоптера "Apache" і брав участь у бойових діях. Саме він започаткував "Ігри нескорених" у 2014 році, в яких регулярно беруть участь українські ветерани. 

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