Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Меган Маркл пригорнула сина і доньку в саду для милого фото

Карина Тімкова - 25 березня, 09:45
Меган Маркл показала обох дітей на рідкісному фото

Нещодавно Меган заявила, що змінила прізвище та пояснила чому. Тепер вона не Маркл, а Сассекс

Фото Getty Images

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл показала нове сімейне фото, на якому зображена разом із двома дітьми — сином Арчі та донькою Лілібет.

На опублікованому в Instagram знімку, зробленому в саду, Меган однією рукою тримає 3-річну Лілібет, а іншою – обіймає 5-річного Арчі. Обоє дітей стоять спиною до камери, а їхні обличчя, як і раніше, залишаються прихованими від публіки.

"Кожен день — це історія любові", — підписала кадр дружина принца Гаррі.


Дружина принца Гаррі попозувала з їхніми дітьми у саду

Для збору врожаю Меган і її донька одягнули солом’яні капелюхи. Вбрання герцогині було лаконічним — біла сорочка й джинси

Фото Instagram

До речі, нащадки подружжя останній раз відвідували Британію у 2022 році.

Нагадаємо, 43-річна (Маркл) Сассекс та 40-річний принц Гаррі у 2020-му відмовилися від королівських обов’язків і переїхали до США, де займаються власними проєктами. Герцогиня навіть запустила реаліті-шоу "З любов'ю, Меган". А нещодавно вона незвично привітала чоловіка з Днем закоханих.

Читайте також:

Меган Маркл у рожевому засвітилася з подружкою на рожевій вечірці. Фото

Обоє руденькі: підрослі діти принца Гаррі та Меган Маркл засвітилися на рідкісному фото з батьками і собаками

Стильно і тепленько: Меган Маркл у Ванкувері вигуляла ефектний зимовий кежуал із максі-пуховиком. Фото

Меган Маркл принц Гаррі
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів