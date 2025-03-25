Меган Маркл пригорнула сина і доньку в саду для милого фото
Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл показала нове сімейне фото, на якому зображена разом із двома дітьми — сином Арчі та донькою Лілібет.
На опублікованому в Instagram знімку, зробленому в саду, Меган однією рукою тримає 3-річну Лілібет, а іншою – обіймає 5-річного Арчі. Обоє дітей стоять спиною до камери, а їхні обличчя, як і раніше, залишаються прихованими від публіки.
"Кожен день — це історія любові", — підписала кадр дружина принца Гаррі.
До речі, нащадки подружжя останній раз відвідували Британію у 2022 році.
Нагадаємо, 43-річна (Маркл) Сассекс та 40-річний принц Гаррі у 2020-му відмовилися від королівських обов’язків і переїхали до США, де займаються власними проєктами. Герцогиня навіть запустила реаліті-шоу "З любов'ю, Меган". А нещодавно вона незвично привітала чоловіка з Днем закоханих.