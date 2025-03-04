"Бачу іскру в його очах": Меган Маркл про новий медовий місяць із принцом Гаррі та їхні ідилічні каліфорнійські будні

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка готується завойовувати серця глядачів реаліті-серіалом "З любов'ю, Меган" та розвивати власний лайфстайл-бренд, дала інтерв'ю, в якому розказала про свої затишне сімейне життя в Монтесіто.

43-річна герцогиня зізналася People, що чоловік не просто підтримує її проєкт, а і наново в неї закохується, спостерігаючи, як вона робить те, що їй подобається.

"Мій чоловік познайомився зі мною, коли я вела (блог) "The Tig", і я помічаю іскру в його очах, коли він бачить, як я займаюся тим, чим займалася, коли ми зустрілися", - зазначила Меган.

Зі слів жінки, і них із принцом Гаррі тепер "майже як ще один період медового місяця".

Попри те, що серіал увесь обертається навкруг хазяйнування та домашнього затишного життя, Меган не вважає себе "традиційною дружиною".

"Мені подобається мати змогу бути гібридом", - поділилася вона.

Так, наприклад, якщо на столі буде китайська їжа, не приготована нею, а придбана на виніс, то герцогиня подбає про те, щоби сервірувати її красиво.

"Цей серіал про те, щоби робити те, що ти можеш, і робити це з любов'ю", - сказала Меган.

Разом із Меган у фотосесії взяв участь її пес Гай Фото Jake Rosenberg

Зі слів Маркл, вони з чоловіком часто ходять у гості та приймають гостей удома, а під час зимових канікул організували в себе "дитячий табір" для малюків місцевої спільноти: 5-річний Арчі та 3-річна Лілі гралися з друзями, а дорослі знайомилися і проводили час разом.

"У мене тут є кілька подружок, це мами-домогосподарки та жінки, які працюють на звичайних роботах, не на публіці. Почавши зі зв'язків через наших дітей, ми прийшли до дівочих посиденьок та спільних походів на пілатес", - похвалилася вона.

Маркл пояснила, чому для зйомок реаліті-серіалу вирішила орендувати будинок по сусідству замість того, щоби пустити знімальну групу в свій справжній дім.

"Я хотіла захистити цей безпечний рай. Ми - дружня сім'я, і мені подобаються ці моменти - вкладати Лілі спати, обідати разом, мати наш священний час разом наприкінці дня. Наша кухня - це там, де мама просто готує для родини, а команда з понад 80 осіб - це забагато людей для твоєї оселі!", - поділилася Меган.

У серіалі Маркл покаже глядачам ідеальне життя "гібридної" жінки у Каліфорнії: дружини, мами та підприємиці Фото Jake Rosenberg

Зі слів Маркл, їжа - це її "мова любові". Так, наприклад, вона обожнює готувати сніданок для чоловіка та дітей.

"Мій чоловік та Арчі обоє люблять яєшню. І багато бекону. Але іноді на все це нема часу, тож ти просто вставляєш заморожену вафлю в тостер і по всьому. І це зовсім не соромно", - сказала Меган.

Нагадаємо, відколи Меган Маркл знову веде Instagram, подекуди в її сторіс з'являються син і донька, але або лише за кадром, коли чути їхній голос, або так, щоби личок хлопчика та дівчинки не було видно. Як зараз виглядають принц Арчі Гаррісон та принцеса Лілібет Діана, нещодавно випадково показала подруга родини.

Як відомо, востаннє онуки короля Чарльза ІІІ приїздили до Британії у 2022-му році.