"Сумно бачити": інсайдер розказав, чим 57-річна зірка "Друзів" ЛеБлан став не на жарт непокоїти своїх колег

Фото з Instagram Метта ЛеБлана

Колеги зірки серіалу "Друзі", 57-річного актора Метта ЛеБлана, який зіграв роль Джої, занепокоєні тим, що він став відлюдькуватим після смерті Меттью Перрі.

Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що актор рідко з'являється на публіці. Востаннє його бачили на людях на початку вересня, і його зовнішній вигляд викликав змусив переживати колег та друзів.

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"Ніхто не соромить його і не звинувачує у тому, що він веде якийсь непристойний спосіб життя. Річ не у цьому. Джен (Дженніфер Еністон) і всю команду "Друзів", хвилює те, що він став відлюдником і вони майже нічого про нього не чують", - сказав інсайдер.

Зазначається, що на зв'язку він був після смерті Перрі, але після цього не мав жодного інтересу до спілкування з іншими.

"Це сумно бачити. Метт був таким оптимістичним, щасливим хлопцем, але тепер ніби він не почувається гідним бути в їхній компанії. Його самооцінка впала і він запустив себе фізично", - додало джерело.

Jennifer Aniston is worry over her friend, Matt LeBlanc of being anti socialhttps://t.co/zkOuMOGBbg#jenniferaniston pic.twitter.com/6oAI8cIfjK — Jennifer Aniston Fan (@jenanistonblog) September 22, 2024

Проте ЛеБлан досі має підтримку своїх друзів.

"Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу та Девід Швіммер хочуть повернути його до соціуму та знову змусити його посміхатися. Бо нещодавня трагедія показала, наскільки коротким і дорогоцінним є життя", - зазначають у виданні.

До речі, на офіційній сторінці Метта ЛеБлана в Instagram не було оновлень після допису, який він присвятив Меттью Перрі. Хоча раніше актор частенько публікував свої фото.

Як відомо, скоро перші роковини з дня трагічної смерті Перрі. Зірка "Друзів" помер у жовтні минулого року.

Нагадаємо, у США висунули звинувачення у смерті Меттью кільком особам, серед них особистий помічник актора та його лікар.

Якось ТаблоID розповідав маловідомі факти з життя Метта ЛеБлана.