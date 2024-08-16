Лікарі, персональний асистент і наркодилерка: 5-м людям висунули звинувачення у справі про смерть Меттью Перрі

Американський актор Меттью Перрі, який пішов із життя восени 2023-го, довго страждав від залежності від наркотичних речовин та алкоголю. І хоча він розповів, що поборов шкідливі звички, зірка все ж вживав кетамін – препарат, який деякі лікарі прописують для боротьби з депресією. Той може спричинити проблеми із серцево-судинною системою, від чого, власне, і помер Перрі.

Нині ж прокуратура Лос-Анджелеса висунула звинувачення 5 людям, які можуть бути причетні до трагічної загибелі зірки.

Як пише CNN, мова, зокрема, про 2 лікарів, персонального асистента Перрі та наркодилерку, яку у заяві поліції назвали "Королевою кетаміну". Усіх підозрюють у постачанні опіоїдів акторові.

Перрі не стало у жовтні 2023-го фото з Instagram Метью Перрі

"Вони знали, що те, що вони роблять – неправильно. Вони знали, що їхні дії наражають на велику небезпеку містера Перрі. Але все одно це зробили", – йдеться у заяві.

Також у справі фігурує персональна переписка звинувачених, згідно з якою, очевидно, що ті усвідомлювали залежність актора і скористалися цим.

"Мені цікаво, скільки цей дурень заплатить (за кетамін - ред.)", – йдеться у переписці, на що послідувала відповідь "Давай дізнаємось".

Також за попередньою інформацією, троє з п’ятьох звинувачених пішли на угоду зі слідством, визнавши провину.

Нагадаємо, незадовго до смерті Метью Перрі випустив мемуари про боротьбу із наслідками багаторічного вживання опіоїдів.