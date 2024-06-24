Саакашвілі в соцмережі поділився рідкісним фото сина та невістки

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Експрезидент Грузії Михеіл Саакашвілі похвалився новим досягненням свого старшого сина Едуарда. Молодик здобув ступінь зі штучного інтелекту в Утрехтському університеті.

Про це гордий батько написав у Facebook та поділився фотографією, на якій Едуард і його дружина Адіна.

Михеіл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, тішиться успіхами свого старшого сина Фото з Facebook Саакашвілі

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Нагадаємо, пара познайомилася в США, коли навчалася в одному коледжі. Весілля зіграли в 2018-му році в Філадельфії.

Як відомо, від ексдружини Сандри Рулофс у Михеіла є ще один син, Ніколоз. Має Саакашвілі й двох доньок: Жасмін від стосунків із нардепкою Єлизаветою Ясько та Еліс-Марію від грузинської співачки Софо Ніжарадзе.