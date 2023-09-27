"Бажаю йому свободи": дружина Саакашвілі побачилася з ним уперше за час ув'язнення та повідомила, що вони більше не разом

Перша дружина експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі, Сандра Рулофс навідала його у лікарні, де політик перебуває під вартою.

54-річна колишня перша леді, яка, вочевидь, офіційно досі одружена з Саакашвілі, поділилася головним висновком їхньої зустрічі: більше вони не разом.

Про це Сандра написала у Facebook.

Сандра Рулофс коло клініки "Vivamedi" в Тбілісі, де перебуває під вартою Саакашвілі Фото з Facebook Рулофс

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"Мені знадобилося цілих два роки, перш ніж я виявилася психологічно готовою та достатньо впевненою, щоби поїхати і навідати Мішу в ув'язненні. Після тривалої зустрічі та щирої розмови я можу сказати, що ми більше не разом", - повідомила Рулофс.

"Я бажаю йому свободи, здоров'я та щастя", - додала вона.

Нагадаємо, від Рулофс Саакашвілі має двох уже дорослих синів: Едуарда та Ніколоза. Також у нього є одна донька, Еліс-Марія від грузинської співачки Софо Ніжарадзе і друга, Жасмін від депутатки "Слуги народу" Єлизавети Ясько.

Як відомо, про свої стосунки Михеіл та Єлизавета публічно оголосили в 2021-му році, що Сандра назвала несподіваним для себе, а форму, в якій це було зроблено, "неприйнятною".











