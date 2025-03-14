"Боялася і відкладала роками": Міка Ньютон розказала, на що наважилася вперше з часів онкодіагнозу

Співачка Міка Ньютон (Оксана Грицай), яка нещодавно відсвяткувала 5-річчя ремісії раку, похвалилася ще однією особистою перемогою. Вона поборола свій давній страх та повернулася до улюбленого виду фізичних навантажень: хот йоги.

Про це вона повідомила в Insta-сторіс.

"Ця дівчина суперщаслива, бо нарешті сходила на хот йогу! Вона боялася та відкладала це роками", - поділилася 39-річна Міка.

Реклама:

Співачка повернулася до занять гарячою йогою

"Востаннє, як я там була, в мене був рак - але я про це ще не знала. Я була до себе сувора через те, що набирала вагу, і відчувала, ніби недостньо займаюся, бо моє тіло продовжувало виглядати так само. Якщо озирнутися назад, мені неймовірно пощастило, що пухлина не розірвалася під час цих занять. Звісно, мені довелося припинити. Але я завжди знала, що мені треба повернутися. Та все одно мені було страшно - а що, раптом це якимось чином змусить рак повернутися? (Дурня, я знаю.)", - зізналася вона.

"Зараз я старанно працюю над моїм ментальним здоровям і я вирішила, що настав час повернути мені мою силу. Отже, я пішла! Я тепер здорова. Все в минулому. Повне коло замкнулося, і я сильніша, ніж колись була!", - резюмувала співачка.

Міка Ньютон 5 років тому перемогла рак яєчника

Нагадаємо, рік яєчника Ньютон діагностували в 2020-му році. Першим симптомом стало постійне здуття живота, від якого потерпала дівчина, але лікарі не одразу забили на сполох, а радили Міці просто здоровіше харчуватися. Співачка перенесла кілька операцій.