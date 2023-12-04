Мілевський, який у вересні пережив кому, показався в Київській опері. ФОТО

Тамара Кудрявченко 4 грудня 2023, 14:56

38-річний колишній футболіст Артем Мілевський, який у вересні потрапив до реанімації та пережив кому, вперше з'явився на публіці і дав про себе знати в соцмережах.

Міля завітав до Київської опери та виклав фото в Instagram.

Скандальний футболіст, який розтрощив не одну дорогу автівку на вулицях столиці та відвідав ледь не усі нічні клуби, здивував і потішив фанів своїм раптовим культурним виходом.

Цікаво, для кого Артем приніс квіти

Цікаво, для кого Артем приніс квіти


Тьома непогано виглядає, як для людини, яка пережила кому

Тьома непогано виглядає, як для людини, яка пережила кому

Артем відвідав Оперу у чорному костюмі з букетом квітів та в компанії друга. Судячи з афіші театру, парочка дивилася балет.

Дивно бачити Мілевського в опері

Дивно бачити Мілевського в опері

Прийшли подивитися на покоління next, - написав Мілевський

"Прийшли подивитися на покоління next", - написав Мілевський

Як повідомляв "кент" Мілевського Олександр Алієв у вересні, Артем впав у кому та кілька днів перебував у дуже важкому стані. Тоді всі витрати за лікування взяв на себе Ігор Суркіс. Стан Мілевського, судячи зі слів його друзів, був спричинений алкогольною залежністю, від якої він збирався лікуватися, але в останню мить відмовився.


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