Мілевський, який у вересні пережив кому, показався в Київській опері. ФОТО

38-річний колишній футболіст Артем Мілевський, який у вересні потрапив до реанімації та пережив кому, вперше з'явився на публіці і дав про себе знати в соцмережах.

Міля завітав до Київської опери та виклав фото в Instagram.

Скандальний футболіст, який розтрощив не одну дорогу автівку на вулицях столиці та відвідав ледь не усі нічні клуби, здивував і потішив фанів своїм раптовим культурним виходом.

Цікаво, для кого Артем приніс квіти

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Тьома непогано виглядає, як для людини, яка пережила кому

Артем відвідав Оперу у чорному костюмі з букетом квітів та в компанії друга. Судячи з афіші театру, парочка дивилася балет.

Дивно бачити Мілевського в опері

"Прийшли подивитися на покоління next", - написав Мілевський

Як повідомляв "кент" Мілевського Олександр Алієв у вересні, Артем впав у кому та кілька днів перебував у дуже важкому стані. Тоді всі витрати за лікування взяв на себе Ігор Суркіс. Стан Мілевського, судячи зі слів його друзів, був спричинений алкогольною залежністю, від якої він збирався лікуватися, але в останню мить відмовився.