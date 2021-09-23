Мілевський розпрощався з футболом і написав лист юному собі: Відмовляйся від нічних клубів та не сміти грошима

36-річний футболіст Артем Мілевський оголосив про завершення своєї спортивної кар’єри.

Для цього спортсмен зняв зворушливе відео на рідному стадіоні "Динамо", де сидячи за столом, написав лист собі молодому.

"Артеме, пишу тобі з 2021-го року. Попереду на тебе чекає велика, яскрава та дуже складна кар’єра. Ти заб’єш у ворота Барселони та Реала, тебе хотітимуть топ-клуби Європи… У Києві тебе будуть дуже любити, а вболівальники – боготворити, і керівництво добре платитиме, але не відпускатиме. А ще тебе любитимуть київські дівчата… Але я трішки не про це", - розпочав Міля.

Колись Тьома мав довге волосся, палаючі очі та великі перспективи у футболі скріншот з відео

Артем дав собі кілька настанов щодо поведінки з тренерами та згадав про свого найкращого друга.

"Поруч із тобою в Києві буде справжній кент, Саня Алієв. Спробуй донести до нього, щоб він якомога довше пограв у футбол, саме як профі. Коли старші хлопці тягнутимуть тебе у нічний клуб, відмовляйся, їдь додому, висипайся і думай лише про футбол. Нічне життя прийде до тебе після завершення кар’єри", - порадив собі молодому Мілевський.

"Багато людей захочуть випити з тобою, використати тебе у своїх корисливих цілях. Не ведися у жодному випадку. Не треба платити за все своє оточення, це мало хто оцінить. Коли куплятимеш автомобіль, обов’язково вивчи правила дорожнього руху. Сто разів подумай перед тим, як їх порушувати. Намагайся не сваритися з пресою, адже вона створює твій імідж, і з цим доведеться жити все життя", - зауважив Артем.

Наприкінці Мілевський зауважив, що цей лист уже не допоможе йому, але може допомогти новому поколінню футболістів не повторити його помилок.

"Що я буду робити далі, ви побачите на моєму YouTube-каналі. Па-па", - підсумував Артем.

Найтриваліша кар’єра Мілевського була в клубі "Динамо Київ", де він відіграв 10 років. Останній гол у професійній кар'єрі він забив у складі "Динамо Брест" - у листопаді 2020 року

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