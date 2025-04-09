Білл Гейтс повідомив, яку частку зі своїх багатомільярдних статків вирішив лишити дітям у спадок

Американський бізнесмен та філантроп Білл Гейтс, який ніколи не приховував, що його дітям - Дженніфер, Рорі та Фібі - не варто розраховувати на те, що все його багатство колись перейде до них, визначився, скільки грошей він їм все-таки лишить.

Про це він повідомив під час розмови з індійським подкастером Раджем Самані, пише Page Six.

Так, зі слів 69-річного Гейтса, донькам і сину після його смерті дістанеться "менш ніж один відсоток" від його статків. Якщо відштовхуватися від оцінок Forbes, згідно яких Білл "коштує" 101,2 мільярда доларів, тобто Дженніфер, Рорі та Фібі розділять між собою приблизно 1 мільярд.

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У Білла та його ексдружини Мелінди троє дітей

Як пояснив Гейтс, в його нащадків було прекрасне дитинство і вони отримали чудову освіту. Але лишити їм усі гроші, на його думку, було би поганою послугою з його боку.

"Це не династія. Я не прошу їх керувати Microsoft. Я хочу дати їм шанс мати власні заробітки та успіхи, бути значущими, а не затьмареними неймовірним везінням і хорошими статками, які мав я", - зазначив бізнесмен.

Зі слів Гейтса, він з раннього віку доносив нащадкам свою філософію, де даючи їм приводу сумніватися в його любові та підтримці, але пояснюючи, що є нужденні люди, які більше потребують фінансової підтримки від Gates Foundation.

Нагадаємо, Дженніфер 28 років, вона здобула медичну освіту та відкрила педіатричну практику, вийшла заміж і подарувала Біллу вже двох онучок.

Дженніфер Гейтс лікує діток Фото з Instagram Дженніфер Гейтс

Рорі 25, він здобуває PhD в Інституті світової політики та працює аналітиком у Afghanistan War Commission, пише People. Фібі 22 роки, вона вивчилася на біологиню, але наразі більше цікавиться цариною екологічної моди. А ще дівчина зустрічається з онуком відомого музиканта.

Рорі Гейтс із матір'ю на дипломатичному прийомі Фото AFP via Getty Images

Фібі деякий час працювала інтерном у британському Vogue Фото з Instagram Фібі Гейтс

Як відомо, Білл та Мелінда Гейтс розлучилися, проживши в шлюбі 27 років. Нещодавно у інтерв'ю жінка зізналася, як це відбувалося.