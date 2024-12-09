Яскраві дефіле та виступи KOLA, KAZKA, Мonatik та інших зірок: у Києві обрали "Міс Українa 2024". Фото

У Києві днями відбувся конкурс "Міс Україна 2024", переможниця якого представить нашу країну на "Міс світу" в наступному році.
Титул "Міс Україна 2024" дістався 20-річній киянці Марії Мельниченко, студентці 4-го курсу Державного податкового університету в Ірпіні.
Дівчина вивчає фінанси, банківську справу та страхування. Працює моделлю, займається спортом та підтримує благодійні ініціативи для допомоги ЗСУ.
"Для мене це дуже важлива подія в житті та водночас відповідальна. Під час репрезентації України на міжнародній арені конкурсу "Міс Світу" я хотіла би зав'язати партнерські стосунки із благодійними організаціями, які можуть бути корисними для України в майбутньому. Я планую нагадувати про війну, акцентувати на важливості залучення фондів до підтримки постраждалих, просувати соціальні ініціативи, що сприяють відбудові країни, закликати міжнародну спільноту до єдності в наданні гуманітарної допомоги", поділилася Марія.
Головною ідеєю цьогорічного конкурсу "Міс України" стало об’єднання жінок у тилу та на фронті. Весь період підготовки, включно з фіналом був націлений на залучення коштів на пошиття форми для військовослужбовиць. Глядачі шоу мали змогу долучитися до ініціативи, зробивши донат під час голосування за учасниць на сайті та за QR-кодом під час трансляції фіналу на телеканалі М1. Зібрану суму передадуть до ГО "Землячки", що опікується захисницями.
Титул "Віце-міс Україна 2024" отримала Ірина Макарова з Києва, а "Другою Віце-міс" стала Вікторія Гудим зі Львова. Також цьогоріч вперше була обрана Міc Charity 2024. Цю нагороду отримала Анжеліка Симоненко з Київської області, якій вдалося залучити найбільшу кількість донатів на благодійну місію конкурсу.
Учасниці виходили на сцену з дефіле чотири рази у образах від українських дизайнерів та в акомпанементі відомих артистів.
На візитівку у луках від Андрія Анікеєва та у супроводі виступу KAZKA, у національних костюмах від бренду GAPTUVALNYA під спів TAYANNA, у коктейльних сукнях від GASANOVA разом з ALEKSEEV та на фінальних вихід у вечірніх вбраннях від AYSINA разом з TVORCHI. Відкривала конкурс ROXOLANA, у другому інтервал-акті виступала KOLA, а закривав MONATIK з хітом "А що?". Саунд-продюсером шоу став композитор та музикант Пилип Коляденко.
Зазначається, що дата проведення міжнародного конкурсу "Міс Світу" поки не оголошена. Очікується, що це буде березень 2025-го року.
Як відомо, кількох учасниць "Міс Україна"торік було дисквалфіковано через їхні зв'язки з Росією. Зокрема одна з ексконкурсанток, Ірина Піляєва і не приховувала, що перебуває в стосунках із російським бізнесменом Олександром Орловим, котрий буцімто був одним зі спонсорів конкурсу. На тлі скандалу також лунали закиди щодо ескорт-послуг, які учасницям доводиться надавати.
Нагадаємо, корону "Міс світу 2024" виборола представниця Чехії Христина Пишкова.
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