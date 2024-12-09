Яскраві дефіле та виступи KOLA, KAZKA, Мonatik та інших зірок: у Києві обрали "Міс Українa 2024". Фото

У Києві днями відбувся конкурс "Міс Україна 2024", переможниця якого представить нашу країну на "Міс світу" в наступному році.

Титул "Міс Україна 2024" дістався 20-річній киянці Марії Мельниченко, студентці 4-го курсу Державного податкового університету в Ірпіні.

Дівчина вивчає фінанси, банківську справу та страхування. Працює моделлю, займається спортом та підтримує благодійні ініціативи для допомоги ЗСУ.

Свіжообрана "Міс Україна 2024" Марія Мельниченко Фото надані пресслужбою

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"Для мене це дуже важлива подія в житті та водночас відповідальна. Під час репрезентації України на міжнародній арені конкурсу "Міс Світу" я хотіла би зав'язати партнерські стосунки із благодійними організаціями, які можуть бути корисними для України в майбутньому. Я планую нагадувати про війну, акцентувати на важливості залучення фондів до підтримки постраждалих, просувати соціальні ініціативи, що сприяють відбудові країни, закликати міжнародну спільноту до єдності в наданні гуманітарної допомоги", поділилася Марія.

Головною ідеєю цьогорічного конкурсу "Міс України" стало об’єднання жінок у тилу та на фронті. Весь період підготовки, включно з фіналом був націлений на залучення коштів на пошиття форми для військовослужбовиць. Глядачі шоу мали змогу долучитися до ініціативи, зробивши донат під час голосування за учасниць на сайті та за QR-кодом під час трансляції фіналу на телеканалі М1. Зібрану суму передадуть до ГО "Землячки", що опікується захисницями.

Титул "Віце-міс Україна 2024" отримала Ірина Макарова з Києва, а "Другою Віце-міс" стала Вікторія Гудим зі Львова. Також цьогоріч вперше була обрана Міc Charity 2024. Цю нагороду отримала Анжеліка Симоненко з Київської області, якій вдалося залучити найбільшу кількість донатів на благодійну місію конкурсу.

Фіналістки конкурсу

Учасниці виходили на сцену з дефіле чотири рази у образах від українських дизайнерів та в акомпанементі відомих артистів.

На візитівку у луках від Андрія Анікеєва та у супроводі виступу KAZKA, у національних костюмах від бренду GAPTUVALNYA під спів TAYANNA, у коктейльних сукнях від GASANOVA разом з ALEKSEEV та на фінальних вихід у вечірніх вбраннях від AYSINA разом з TVORCHI. Відкривала конкурс ROXOLANA, у другому інтервал-акті виступала KOLA, а закривав MONATIK з хітом "А що?". Саунд-продюсером шоу став композитор та музикант Пилип Коляденко.

Alekseev став одним із артистів, хто виступив на "Міс Україна 20024"

Тут Марія Мельниченко ще не знає, що корона дістанеться саме їй

Дівчата дефілювали в луках від українських дизайнерів

KAZKA супроводжували вихід-візитівку учасниць

KOLA своїм співом іще більше прикрасила красивий захід

Monatik запалював

Співачка Roxolana відкривала конкурс

Tayanna

Хлопці з Tvorchi відповідали за музичний супровід дефіле красунь у вечірніх вбраннях

Зазначається, що дата проведення міжнародного конкурсу "Міс Світу" поки не оголошена. Очікується, що це буде березень 2025-го року.

Як відомо, кількох учасниць "Міс Україна"торік було дисквалфіковано через їхні зв'язки з Росією. Зокрема одна з ексконкурсанток, Ірина Піляєва і не приховувала, що перебуває в стосунках із російським бізнесменом Олександром Орловим, котрий буцімто був одним зі спонсорів конкурсу. На тлі скандалу також лунали закиди щодо ескорт-послуг, які учасницям доводиться надавати.

Нагадаємо, корону "Міс світу 2024" виборола представниця Чехії Христина Пишкова.