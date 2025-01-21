"Міс Україна Всесвіт"-2004 Ніколаєнко з чоловіком-мільярдером засвітилися на інавгурації Трампа у його найближчому колі. Фото
Колишня власниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Олександра Ніколаєнко 20-го січня була помічена у Капітолії на інавгурації американського президента Дональда Трампа разом зі своїм 89-річним чоловіком-мільярдером Філлом Раффіном.
44-річна "Міс Україна Всесвіт"-2004 сиділа одразу за Джо та Джилл Байденами. На це звернула увагу подруга Олександри, нинішня власниця "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова і не лише вона.
Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп був свідком на весіллі Раффіна і Ніколаєнко.
Як відомо, до заміжжя з американським багатієм Ніколаєнко мала скандальний роман із вже колишнім депутатом та ексміністром Миколою Рудьковським.
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