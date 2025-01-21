"Міс Україна Всесвіт"-2004 Ніколаєнко з чоловіком-мільярдером засвітилися на інавгурації Трампа у його найближчому колі. Фото

Колишня власниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Олександра Ніколаєнко 20-го січня була помічена у Капітолії на інавгурації американського президента Дональда Трампа разом зі своїм 89-річним чоловіком-мільярдером Філлом Раффіном.

44-річна "Міс Україна Всесвіт"-2004 сиділа одразу за Джо та Джилл Байденами. На це звернула увагу подруга Олександри, нинішня власниця "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова і не лише вона.

Філліп Раффін і Саша Ніколаєнко одружені з 2008 року

Ніколаєнко праворуч у сірому костюмі

Реклама:

У подружжя двоє дітей - син Річард Вільям (2010) і донька Мален Кей (2013) Фото Getty Images

Ніколаєнко з Раффіном і Трампом на конкурсі "Міс США" у 2008 році Фото Getty Images

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп був свідком на весіллі Раффіна і Ніколаєнко.

Як відомо, до заміжжя з американським багатієм Ніколаєнко мала скандальний роман із вже колишнім депутатом та ексміністром Миколою Рудьковським.