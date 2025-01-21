"Міс Україна Всесвіт"-2004 Ніколаєнко з чоловіком-мільярдером засвітилися на інавгурації Трампа у його найближчому колі. Фото

Тамара Кудрявченко 21 січня, 09:20

Колишня власниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Олександра Ніколаєнко 20-го січня була помічена у Капітолії на інавгурації американського президента Дональда Трампа разом зі своїм 89-річним чоловіком-мільярдером Філлом Раффіном.

44-річна "Міс Україна Всесвіт"-2004 сиділа одразу за Джо та Джилл Байденами. На це звернула увагу подруга Олександри, нинішня власниця "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова і не лише вона.

Раффін і Ніколаєнко

Філліп Раффін і Саша Ніколаєнко одружені з 2008 року

Ніколаєнко праворуч у сірому костюмі

Ніколаєнко праворуч у сірому костюмі


Міс Ніколаєнко
Фото з Facebook
Філ Раффін і Олександра Ніколаєнко на інавгурації Трампа

У подружжя двоє дітей - син Річард Вільям (2010) і донька Мален Кей (2013)

Фото Getty Images
Філл Раффін, Дональд Трамп і Олександра Ніколаєнко

Ніколаєнко з Раффіном і Трампом на конкурсі "Міс США" у 2008 році

Фото Getty Images

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп був свідком на весіллі Раффіна і Ніколаєнко.

Як відомо, до заміжжя з американським багатієм Ніколаєнко мала скандальний роман із вже колишнім депутатом та ексміністром Миколою Рудьковським.

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