Екс-"ВІА Гра" Романова розповіла про депресію через розставання з бойфрендом та чому приховує ім'я батька свого 6-річного сина

Юлія Леськова 19 січня, 10:05
Міша Романова позує для фото
Фото з Instagram Міші Романової

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова у своєму Instagram відповіла на питання шанувальників та вперше заговорила про розставання зі своїм коханим, яким, ймовірно, був Алекс Роднянський.

За словами співачки, всю осінь вона провела у депресивних станах, тож її рік почався з "розмов із собою".

"Чесно. Всю осінь я була у стані депресії. Мій рік розпочався з безлічі нових запитів і цікавих розмов, сама з собою", - написала вона.


Міша Романова відповіла на питання підписників

Романова зізналася, що страждала від депресії

Міша зазначила, що саме восени вона розійшлася з бойфрендом і це було болісно для неї.

"Зараз я вільна. І дуже кайфую від цього. Цієї осені я розійшлася з хлопцем. Це було болісно. Але я волію розглядати кожен досвід, як можливість зростання. У відносинах бувають складнощі, і в цьому випадку я зрозуміла, що важливо рухатися далі й зосередитися на своєму особистому розвитку. Цей період навчив мене багато про себе і про те, що я шукаю в житті, а також зміцнив мою впевненість в тому, що кожен кінець - це новий старт", - пояснила Романова.

Розрив цих стосунків став травматичним для співачки

Розрив цих стосунків став травматичним для співачки

Також у співачки поцікавилися, чому вона не розкриває особи батька свого 6-річного сина Мартіна.

"Він не давав згоди, щоб я оголошувала його ім'я. Я цього притримуюсь. Але він ніяк не бере участі у вихованні сина. Тому й ім'я у нього немає", - зізналася вона.

Романова самостійно виховує сина Мартіна

Романова самостійно виховує сина Мартіна

До речі, розказала колишня "ВІА Гра" не тільки про особисте, але й про те, як змогла повернути свою фігуру у форму після пологів.

"Інтервальне голодування. Спорт. Дисципліна", - поділилася Міша.

Співачка поділилася своїми трьома правилами для ідеальної фігури

Співачка поділилася своїми трьома правилами для ідеальної фігури

Як відомо, після розставання зі своїм хлопцем Міша Романова на тривалий час зникла з соцмереж.

Співачка якось зізналася, що на початку повномасштабної війни в Україні телефонувала батьку свого сина, однак той кинув слухавку і ніколи більше не передзвонив.

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