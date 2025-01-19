Екс-"ВІА Гра" Романова розповіла про депресію через розставання з бойфрендом та чому приховує ім'я батька свого 6-річного сина

Фото з Instagram Міші Романової

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова у своєму Instagram відповіла на питання шанувальників та вперше заговорила про розставання зі своїм коханим, яким, ймовірно, був Алекс Роднянський.

За словами співачки, всю осінь вона провела у депресивних станах, тож її рік почався з "розмов із собою".

"Чесно. Всю осінь я була у стані депресії. Мій рік розпочався з безлічі нових запитів і цікавих розмов, сама з собою", - написала вона.

Реклама:

Романова зізналася, що страждала від депресії

Міша зазначила, що саме восени вона розійшлася з бойфрендом і це було болісно для неї.

"Зараз я вільна. І дуже кайфую від цього. Цієї осені я розійшлася з хлопцем. Це було болісно. Але я волію розглядати кожен досвід, як можливість зростання. У відносинах бувають складнощі, і в цьому випадку я зрозуміла, що важливо рухатися далі й зосередитися на своєму особистому розвитку. Цей період навчив мене багато про себе і про те, що я шукаю в житті, а також зміцнив мою впевненість в тому, що кожен кінець - це новий старт", - пояснила Романова.

Розрив цих стосунків став травматичним для співачки

Також у співачки поцікавилися, чому вона не розкриває особи батька свого 6-річного сина Мартіна.

"Він не давав згоди, щоб я оголошувала його ім'я. Я цього притримуюсь. Але він ніяк не бере участі у вихованні сина. Тому й ім'я у нього немає", - зізналася вона.

Романова самостійно виховує сина Мартіна

До речі, розказала колишня "ВІА Гра" не тільки про особисте, але й про те, як змогла повернути свою фігуру у форму після пологів.

"Інтервальне голодування. Спорт. Дисципліна", - поділилася Міша.

Співачка поділилася своїми трьома правилами для ідеальної фігури

Як відомо, після розставання зі своїм хлопцем Міша Романова на тривалий час зникла з соцмереж.

Співачка якось зізналася, що на початку повномасштабної війни в Україні телефонувала батьку свого сина, однак той кинув слухавку і ніколи більше не передзвонив.