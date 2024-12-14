"Прекрасні люди": Андраде висловилася з приводу ймовірного роману свого колишнього та Брежнєвої

Фото з Instagram Віри Брежнєвої

Співачка Мішель Андраде, яка нещодавно розповідала про розрив зі своїм старшим на 15 років бойфрендом, відповіла на чутки про ймовірний роман свого екскоханого зі співачкою Вірою Брежнєвою.

Мішель запитали, чи може вона підтвердити або спростувати ці плітки, на що Андраде зазначила, що в історії багато брехні.

"Я знаю правду, я знаю, як створюються плітки. Але я можу одне сказати - у цій історії дуже багато чого неправда. Я б не хотіла, щоб когось показали поганою людиною. Наприклад, або там Віру, або Романа, тому що вони прекрасні люди. І я б не хотіла щоби хтось писав про них погані речі, тому що ніхто нічого не зробив. Все", - сказала вона у коментарі "Люкс ФМ".

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Мішель заявила, що Віра та її колишній - прекрасні люди

Після цього її запитали, чи може вона припустити, що стосунки Брежнєвої та її екса почалися після розриву з Андраде, на що співачка відповіла так:

"Я не знаю, але ми не разом, так".

Також у сюжеті показали фото ймовірного колишнього Андраде. Ним може виявитися банкір Роман Буніч.

Ймовірний бойфренд Віри Брежнєвої Скріншот з YouTube "Радіо Люкс"

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва розповіла, що почувається "наповненою коханням", але знову виходити заміж не поспішає.

Як відомо, зі своїм колишнім чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе Віра розлучилася. Про розставання вона повідомила у жовтні минулого року.