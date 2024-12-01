"Жорсткий відкат у моєму житті": Андраде пояснила, чому розійшлася зі своїм на 15 років старшим бойфрендом

Фото з Instagram Мішель Андраде

Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде розійшлася зі своїм коханим, якому у березні цього року присвятила пісню.

За словами виконавиці, у якийсь момент стосунків вона злякалася та захотіла розірвати їх.

"Я зараз не в стосунках. Напевно вже пів року... 5 місяців. Я ще, типу, переварюю це, але нормально. Вже я виходжу на стадію, коли більш спокійно. Припинилися через мене, тому що, мені здається, я злякалася в якийсь момент. Все було супер ідеально", - сказала вона на шоу Okay Eva.

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Мішель зізналася, що минулого року страждала від затяжної депресії, і вона припала на той період, коли зірка перебувала у стосунках.

"В мене минулого року була така затяжна депресія і я тільки зараз з неї виходжу в плюс, не в нуль. Відбулася велика моя внутрішня трансформація. Мені вже не 21, мені 27 - це вже такий перехідний етап для мене, коли я зрозуміла чого я хочу, що мені подобається, навіть в чоловіках, в кар'єрі, в житті. І мої стосунки попали у цей період, і це було важко", - додала співачка.

Мішель Андраде зізналася, що страждала від затяжної депресії Фото з Instagram Мішель Андраде

Андраде пояснила, що в той момент вона не хотіла ні родини, ні кар'єри, ні роботи.

"Це був жорсткий відкат у моєму житті, де я суперсильно злякалася. Я не знала, що він відбудеться, що мене відверне від стосунків. Я не хотіла працювати, ні музикою займатися, я не хотіла мати дітей, родину. Зараз все стабільно, все нормально. Але мої стосунки потрапили у цей період, я не знала як поводитися", - зазначила зірка.

Однак Мішель визнала, що в майбутньому хотіла б повернути стосунки з цим чоловіком.

"Я була ініціаторкою. Він старший за мене на 15 років. Стосунки тривали 1,5 року. Ну все було ідеально. А я злякалася. Я просто тоді не цінувала те, що в мене є. В майбутньому, можливо, я б хотіла повернути ці стосунки", - зауважила вона.

Співачка визнає, що сумує за колишнім

За її словами, цей період у її житті навчив її розуміти, які стосунки вона хоче мати в майбутньому, та чесно зізналася, що сумує за ексом.

"Я сумую. Але зараз я не в пошуку. Зате розумію, які чоловіки мені подобаються. У яких стосунках мені б хотілося бути", - наголосила співачка.

Нагадаємо, днями Мішель Андраде випустила провокативний кліп на пісню "Маргарита", у якому порушила питання сексуальності, зокрема у стосунках між чоловіком і жінкою.

Як відомо, ще влітку Андраде ділилася з публікою подробицями особистого життя, зокрема розповіла про найдорожчий подарунок від, тепер вже, екса.