Кульки і багато рожевого: Могилевська показала, як разом із дочкою готувалися до її 5-річчя та який сюрприз влаштували

Співачка Наталія Могилевська привітала з днем народження свою 5-річну прийомну доньку Соню.

У своєму Instagram зірка показала, як готувалися до святкування та що подарувала дівчинці.

"Вечірній наряд Соні і головний подарунок чекайте завтра… Сьогодні був чарівний ранок, день народження моєї Соні, яка вже стала дуже дорослою – їй 5. Приймаємо поздоровлення від всіх друзів, все ще святкуємо. До завтра…", - написала мама.

Мама з донькою прикрашали оселю разом

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Наталія заховала подарунок для Софії, який шукали разом біля будинку

Мама зробила для доньки два подарунки. Перший - рожеві кросівки

І рожевий костюм

Нагадаємо, Наталія також виховує 13-річну доньку Мішель. Раніше вона відповідала, чи вважає нормальним бити доньок, дивитися її переписки та заставляти доїдати.