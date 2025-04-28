Кульки і багато рожевого: Могилевська показала, як разом із дочкою готувалися до її 5-річчя та який сюрприз влаштували

Марія Мельник - 28 квітня, 09:50

Співачка Наталія Могилевська привітала з днем народження свою 5-річну прийомну доньку Соню.

У своєму Instagram зірка показала, як готувалися до святкування та що подарувала дівчинці.

"Вечірній наряд Соні і головний подарунок чекайте завтра… Сьогодні був чарівний ранок, день народження моєї Соні, яка вже стала дуже дорослою – їй 5. Приймаємо поздоровлення від всіх друзів, все ще святкуємо. До завтра…", - написала мама.

Могилевська привітала доньку Софію
Мама з донькою прикрашали оселю разом

Донька Могилевської брала участь до святкування
Подарунок від Могилевської

Наталія заховала подарунок для Софії, який шукали разом біля будинку

Могилевська показала подарунок для Софії

Мама зробила для доньки два подарунки. Перший - рожеві кросівки

Подарунок для доньки Могилевської

І рожевий костюм

Нагадаємо, Наталія також виховує 13-річну доньку Мішель. Раніше вона відповідала, чи вважає нормальним бити доньок, дивитися її переписки та заставляти доїдати.

Читайте також:

Могилевська у сукні, яку одягала 8 років тому на "Танці з зірками", похвалилася цифрою скинутих кіло

"Бачите, так схудла": Могилевська покепкувала з власного падіння на сцені. Відео

Могилевська в самому худі посвітила стрункими ніжками та показалася в обіймах обох дочок

Могилевська
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів