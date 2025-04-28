Кульки і багато рожевого: Могилевська показала, як разом із дочкою готувалися до її 5-річчя та який сюрприз влаштували
Співачка Наталія Могилевська привітала з днем народження свою 5-річну прийомну доньку Соню.
У своєму Instagram зірка показала, як готувалися до святкування та що подарувала дівчинці.
"Вечірній наряд Соні і головний подарунок чекайте завтра… Сьогодні був чарівний ранок, день народження моєї Соні, яка вже стала дуже дорослою – їй 5. Приймаємо поздоровлення від всіх друзів, все ще святкуємо. До завтра…", - написала мама.
Нагадаємо, Наталія також виховує 13-річну доньку Мішель. Раніше вона відповідала, чи вважає нормальним бити доньок, дивитися її переписки та заставляти доїдати.
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