Свобода в кожній деталі: Мстислав Чернов отримав "Оскар" у костюмі з прихованим сенсом. Фото

Тетяна Сухачова 11 березня, 11:00

В мережі продовжують обговорювати цьогорічний "Оскар", образи зірок та цікаві моменти з церемонії. Зокрема, і першу в історії України нагороду, яку отримав режисер Мстислав Чернов за документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

Для церемонії уся команда обрала чорні образи. Фотокореспондент Євген Малолєтка, який з продюсерами стрічки та журналісткою Василісою Степаненко піднялися на сцену разом з Черновим, того вечора був у костюмі бренду Damirli. Тоді як сукня Василіси була від Gasanova.

До речі, цікавинкою луку Чернова став символічний підклад його піджака. Костюм для режисера спеціально виготовили у Indposhiv. Його внутрішню сторону зробили насичено блакитного кольору, а жовтими літерами написали слово "свобода".

Команда фільму, що приніс Україні перший в історії Оскар. У своїй промові Чернов зауважив, що хотів би, аби цього фільму не було

Команда фільму, що приніс Україні перший в історії "Оскар". У своїй промові Чернов зауважив, що "хотів би, аби цього фільму не було"

фото getty images

Свобода у кожній деталі
Свобода у кожній деталі
фото з Instagram Indposhiv

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповідала, як її дочка з хлопцем відреагували на фільм "20 днів у Маріуполі".

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