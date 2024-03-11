Свобода в кожній деталі: Мстислав Чернов отримав "Оскар" у костюмі з прихованим сенсом. Фото
В мережі продовжують обговорювати цьогорічний "Оскар", образи зірок та цікаві моменти з церемонії. Зокрема, і першу в історії України нагороду, яку отримав режисер Мстислав Чернов за документальний фільм "20 днів у Маріуполі".
Для церемонії уся команда обрала чорні образи. Фотокореспондент Євген Малолєтка, який з продюсерами стрічки та журналісткою Василісою Степаненко піднялися на сцену разом з Черновим, того вечора був у костюмі бренду Damirli. Тоді як сукня Василіси була від Gasanova.
До речі, цікавинкою луку Чернова став символічний підклад його піджака. Костюм для режисера спеціально виготовили у Indposhiv. Його внутрішню сторону зробили насичено блакитного кольору, а жовтими літерами написали слово "свобода".
Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповідала, як її дочка з хлопцем відреагували на фільм "20 днів у Маріуполі".
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