"Наше серце може боліти": Каменських зізналася, чи переживала колись зраду

З початку повномасштабного вторгнення почали ходити чутки, що Потап та Настя Каменських розлучилися й приховують це від фанів. А нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що репер нібито зрадив Настю з її подругою.

В ефірі "Нашого радіо" Настю запитали, як вона ставиться до зради у стосунках. Втім, співачка зазначила, що не переживала такого травматичного досвіду.

"На щастя, у мене не було такого досвіду, якщо чесно. Але я про це насправді не думала. Тут така штука - як ти ставишся до всього, не тільки зради", - сказала вона.

Каменських додала, що людина сама вирішує, як їй до цього поставитися.

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"Взагалі основа вся на твоїй реакції, до всього, що відбувається з тобою. І якщо ти захочеш віднестися до цього легше, то тобі буде набагато легше. Звичайно, що наше серце може боліти і буде боліти, коли таке відбувається", - зазначила співачка.

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Нагадаємо, у березні минулого року експідопічна Потапа Євгенія Гордая заявила, що репер до неї залицявся.

Тоді Настя Каменських неодноразово коментувала чутки про зраду чоловіка. Вона заявила, що дівчина хайпувала на їхньому шлюбі, аби отримати популярність.

Як відомо, й досі подейкують, що Настя та Потап більше не разом.