48-річна Могилевська похизувалася формами в обтислому спортлуці. Фото

Фото з Instagram Наталі Могилевської

Співачка Наталя Могилевська, яка днями розповіла про зайві кілограми, показалася у обтислому спортлуці та розповіла деталі марафону, який оголосила напередодні.

Про це вона написала у своєму Instagram.

На світлині 48-річна Могилевська на килимку для йоги сидить у чорних лосинах та сірому боді, демонструючи підтягнуті сідниці.

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"Оголошую марафон "Богиня до дня народження". Сподіваюсь, 2 серпня, я, красотка, приймаю ваші вітання. Я знаю зацікавленість темою. Я можу ділитися з вами знаннями та відповідати на ваші питання", - написала Наталя.

Вона зазначила, що може розповісти підписникам про те, як обрати тренування, які аналізи потрібно здавати, обрати систему харчування та інше.

"Якщо хочете, буду надсилати фотографії свого раціону, що я їм і свої рецепти. Буду знайомити вас із людьми, з якими я познайомилася", - додала вона.

Нагадаємо, нещодавно Наталя Могилевська показала підписникам, що робить, коли немає світла.

Як відомо, співачка також радила шанувальникам виділяти хоча б одну хвилину на день для медитації.