48-річна Могилевська похизувалася формами в обтислому спортлуці. Фото
Співачка Наталя Могилевська, яка днями розповіла про зайві кілограми, показалася у обтислому спортлуці та розповіла деталі марафону, який оголосила напередодні.
Про це вона написала у своєму Instagram.
На світлині 48-річна Могилевська на килимку для йоги сидить у чорних лосинах та сірому боді, демонструючи підтягнуті сідниці.
"Оголошую марафон "Богиня до дня народження". Сподіваюсь, 2 серпня, я, красотка, приймаю ваші вітання. Я знаю зацікавленість темою. Я можу ділитися з вами знаннями та відповідати на ваші питання", - написала Наталя.
Вона зазначила, що може розповісти підписникам про те, як обрати тренування, які аналізи потрібно здавати, обрати систему харчування та інше.
"Якщо хочете, буду надсилати фотографії свого раціону, що я їм і свої рецепти. Буду знайомити вас із людьми, з якими я познайомилася", - додала вона.
Нагадаємо, нещодавно Наталя Могилевська показала підписникам, що робить, коли немає світла.
Як відомо, співачка також радила шанувальникам виділяти хоча б одну хвилину на день для медитації.