У мережі вперше показали обличчя коханого Наталії Могилевської. Фото
Співачка Наталія Могилевська свідомо не показує обличчя свого обранця на ім’я Валентин. Однак днями у мережі з’явилися кадри з чоловіком, на яких таки видно його лице.
Їх до Instagram запостила подруга зірки. На відео, якого вже нема у соцмережах, Валентин виносить святковий торт зі свічками коханій. Вочевидь, це було знято в день народження співачки, 2-го серпня.
Як відомо, раніше Могилевська розповідала, що з коханим познайомилася ще 20 років тому. Але тоді їхні стосунки були неможливими. Також вона розказала про пригоди, які пережила з чоловіком.
Нагадаємо, Могилевська показала веселощі з дочками.
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