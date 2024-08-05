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У мережі вперше показали обличчя коханого Наталії Могилевської. Фото

Тетяна Сухачова 5 серпня, 16:30

Співачка Наталія Могилевська свідомо не показує обличчя свого обранця на ім’я Валентин. Однак днями у мережі з’явилися кадри з чоловіком, на яких таки видно його лице.

Їх до Instagram запостила подруга зірки. На відео, якого вже нема у соцмережах, Валентин виносить святковий торт зі свічками коханій. Вочевидь, це було знято в день народження співачки, 2-го серпня.

Обранець Наталії Могилевської

Валентин уникає публічності, але у день народження співачки промайнув на святковому відео

скрін з сайту ТСН
Коханй Наталки Могилевської

Здається, залишилось тільки дочекатися офіційного інста-дебюту пари

скрін з сайту ТСН

Як відомо, раніше Могилевська розповідала, що з коханим познайомилася ще 20 років тому. Але тоді їхні стосунки були неможливими. Також вона розказала про пригоди, які пережила з чоловіком.

Нагадаємо, Могилевська показала веселощі з дочками.

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