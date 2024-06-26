Мама злякалася, зате діти щасливі: Могилевська показала доньок у відео про "хижий" подарунок

Марія Ткаченко 26 червня, 10:15
Співачка Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська показала, який вельми незвичний подарунок зробила своїй молодшій донечці Софії. Ним стала не лялька, не конструктор тощо, а хижа рослинка, венерина мухоловка.

Відео з реакцією малої на таку чудасію, в якому з'являється і старша донька зірки, 10-річна Мішель, Могилевська опублікувала у Instagram. Облич дівчаток Наталія в мережі не показує, але кумедними кучериками 4-річної Соні помилуватися можна.

Наталія Могилевська

Наталія придбала для доньки хижого "вихованця"

"А ви знали, що рослина може вкусити? Я страшенно злякалася цієї мухоловки і взагалі не знала, що таке живе у нас в країні. Зате діти щасливі", - поділилася співачка.

Могилевська купила доньці венерину мухоловку

Кусь!

Співачка Наталія Могилевська

"Соня, мама везе тобі подаруночок. Принаймні мені він дуже сподобався", - попередила артистка

Прийомна донька Могилевської

Софія аж підстрибувала від захвату

Венерина мухоловка Могилевської

Мухоловку почастували комариком

Прийомні доньки Наталії Могилевської

Мішель та Софія захоплено спостерігали за процесом

Як відомо, зі слів Могилевської, в школі, де навчається Мішель, і в садочку, куди ходить Софійка, не здогадуються, хто їхня прийомна мати. Нагадаємо, артистка розповідала, які тяжкі випробування встигли пройти дівчатка, доки їх із нею не звела доля.

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