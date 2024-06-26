Мама злякалася, зате діти щасливі: Могилевська показала доньок у відео про "хижий" подарунок
Співачка Наталія Могилевська показала, який вельми незвичний подарунок зробила своїй молодшій донечці Софії. Ним стала не лялька, не конструктор тощо, а хижа рослинка, венерина мухоловка.
Відео з реакцією малої на таку чудасію, в якому з'являється і старша донька зірки, 10-річна Мішель, Могилевська опублікувала у Instagram. Облич дівчаток Наталія в мережі не показує, але кумедними кучериками 4-річної Соні помилуватися можна.
"А ви знали, що рослина може вкусити? Я страшенно злякалася цієї мухоловки і взагалі не знала, що таке живе у нас в країні. Зате діти щасливі", - поділилася співачка.
Як відомо, зі слів Могилевської, в школі, де навчається Мішель, і в садочку, куди ходить Софійка, не здогадуються, хто їхня прийомна мати. Нагадаємо, артистка розповідала, які тяжкі випробування встигли пройти дівчатка, доки їх із нею не звела доля.