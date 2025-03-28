Водний баланс та вдячність: 43-річна Валевська розповіла, що помагає їй гарно виглядати

Співачка Наталія Валевська, спілкуючись зі своїми шанувальниками в Insta-сторіс, відповіла на запитання, як їй вдається, маючи дуже напружений графік, так гарно виглядати.

43-річна артистка наголосила: її зовнішність - результат щоденного вибору, який вона робить.

"Важливо, як саме починається мій день, можна почати з бурчання, а можна з Вдячності. Я обираю Вдячність. Від цього починають світитися очі. Скільки би не працювали косметологи і решта професіоналів з б'юті-сфери, генетика і цей список можна продовжувати довго - якщо я буду вічно незадоволеною, то ніяка генетика не допоможе при деструктивному мисленні. Звідси і гарний вигляд!", - пояснила Наталія.

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Підписники засипали Валевську компліментами

"Самодисципліна. Водний баланс, життя без шкідливих звичок, зож-харчування, фізичні заняття тощо - це мій вибір щодня!", - зазначила вона.

На сцені ж зірці допомагають гарно виглядати стилісти та, звісно, її улюблена публіка. Ще один важливий принцип, якого дотримується Валевська - планування.

"В житті - чітко спланований день, тиждень, місяць, рік", - додала вона.

Наталія щодня обирає вдячність, а не бурчання

Окрім цього Валевська розказала, що дарує їй весняний настрій. Її надихає все: повітря, бруньки, пташки, навіть мухи, які прокинулися. А також - один милий товстунчик.

Товстунчик-британець надихає зіркову хазяйку

Як відомо, надихає Наталію і коханий чоловік, якого вона нещодавно хоч частково, але показала.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав, як склалися долі Олександра Воєвуцького, Павла Табакова та інших артистів, які, як і Валевська, свого часу перемогли в проєкті "Шанс".







