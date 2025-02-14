"Що таке кохання?": Наталка Карпа замилувала версією відповіді 5-річної донечки. Відео

Співачка Наталка Карпа у День закоханих поцікавилася в своєї 5-річної доньки Злати, що, на її думку, таке кохання.

Відео з відповіддю дівчинки артистка опублікувала у Instagram.

Від імені себе і Злати Наталка привітала зі святом кохання "всіх, хто вірить у цю неймовірну силу"

"Лелеки народжують дитину... Кохання... Вони одружуються, купують плаття... То турбота... Обіймаєш, цьомаєш, кохаєшся", - заявила Злата.

Нагадаємо, нещодавно Карпа розказувала про свої принципи виховання донечки. Як відомо, батько Злати, Євген Тєрєхов зараз на фронті.