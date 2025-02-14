Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Що таке кохання?": Наталка Карпа замилувала версією відповіді 5-річної донечки. Відео

Марія Ткаченко - 14 лютого, 17:00
Наталка Карпа та її донька Злата

Співачка Наталка Карпа у День закоханих поцікавилася в своєї 5-річної доньки Злати, що, на її думку, таке кохання.

Відео з відповіддю дівчинки артистка опублікувала у Instagram.

Дочка Карпи від Тєрєхова

Від імені себе і Злати Наталка привітала зі святом кохання "всіх, хто вірить у цю неймовірну силу"

"Лелеки народжують дитину... Кохання... Вони одружуються, купують плаття... То турбота... Обіймаєш, цьомаєш, кохаєшся", - заявила Злата.

Нагадаємо, нещодавно Карпа розказувала про свої принципи виховання донечки. Як відомо, батько Злати, Євген Тєрєхов зараз на фронті.

Читайте також:

"Він робив мене щасливою 5 років": Наталка Карпа вперше розказала, як чоловік розбив їй серце і що відбувається між ними зараз

"Парочка": Наталка Карпа замилувала обіймашками 4-річної доньки з 5-річним сином Тарабарової

"Скоріше повертайся з війни": Наталка Карпа в день народження чоловіка-захисника зворушила відео з їхньою донечкою

"Неперестанно дякую Всевишньому за тебе": Наталка Карпа привітала з 5-річчям свою "золоту дівчинку". Фото

діти зірок наталка карпа
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів