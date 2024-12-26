"Неперестанно дякую Всевишньому за тебе": Наталка Карпа привітала з 5-річчям свою "золоту дівчинку". Фото
Співачка Наталка Карпа адресувала щемливий допис у соцмережі своїй доньці Златі, якій виповнилося 5 років.
Артистка опублікувала фото, на яких вона та маленька іменинниця постають у сяючому фемілі-луці.
"Бути твоєю мамою - це справді благословіння Бога! Я неперестанно дякую Всевишньому за тебе! Бо ти моя мотивація та натхнення, за яку я дякую кожного вечора, лягаючи в ліжко, і прокидаючись, у новому дні!", - зізналася 43-річна Наталка.
"Я безмежно тебе люблю моя Goldie. Будь щасливою, моя золота дівчинко! З днем народження, Златка! Лав ю", - додала вона.
Привітав доньку й тато, Наталчин чоловік Євген Тєрєхов ("Титановий Джексон"). Перебуваючи зараз на фронті, він запостив добірку архівних кадрів зі Златою.
""Дівчинка - Свято". Донечка, любов моя… Сьогодні тобі виповнюється 5 рочків… Ціную і насолоджуюсь кожною миттю поряд з тобою… Дякую Богу і долі за тебе", - написав Євген.
"Дякую, що народола чудову донечку і вкладаєш правильні цінності і виховуєш мудрість в ній", - звернувся він і до Карпи.
Як відомо, торік шлюб Наталки та Євгена мало не розпався і артистка навіть встигла підготувати документи для розлучення.
Нагадаємо, Карпа, яка жалкує про те, що не "стартувала у материнство" раніше, хоче ще дітей.
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