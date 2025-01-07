"Не принижувати - а цінувати": Наталка Карпа поділилася думками про виховання дітей та кумедним фото з 5-річною донею

Співачка Наталка Карпа поділилася з підписниками у Instagram своїми роздумами про виховання дітей. На це артистку наштовхнуло свіже фото з донькою Златою, якій у грудні виповнилося п'ять років.

Сидячи з мамою коло ялинки, дівча дуркувало і показувало язичка на камеру.

"Коли зробили цю світлину, бабуся каже - так не гарно, не пасує показувати язик… напевно і так, правила поведінки і норм мали би заперечувати - але мені ця світлина подобається, і я вважаю її навіть дещо філософсько-трактуючою)!", - почала 43-річна Наталка.

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Златина бабуся не зацінила цього фото, а от Наталці воно дуже подобається

"Дитина - їй ж не сидиться на місці, постійно хочеться гратись, дуркувати, і це правильно, бо дитинство має бути дитинством, у мене ж настрій більш ліричний, час вдячності та розуміння, яким даром та багатством ти володієш, рідні люди поруч - живі та здорові!", - написала артистка.

На думку Карпи, головне - це поважати і відчувати настій один одного.



"Поки визрівав цей допис, проходила вулицею, де краєчком вуха донісся діалог мами, яка палила айкос і хлопчика, віку Златки, фраза мами, яку я вихопила звучала : "Буде так, як Я тобі сказала!". Я відразу змоделювала ситуацію, коли цей хлопчина виріс і як ця фраза повпливає на його формування і подальше бачення життя!", - поділилася співачка.

"Можливо, десь і зіткнуться в двобої стара школа "закалки" дітей, яку часом навіть наша бабуся сповідує та хвалить, але я за новий напрямок розвитку емоційного інтелекту у дітей!", - наголосила Наталка.

Зіркова мама переконана: дитинство має бути дитинством

"Не принижувати - а цінувати, виявляти увагу до запиту дитини, сотні разів, якщо це потребуватиме, пояснювати чому так можна , а так ні! Часом точка кипіння чи у тата, чи у мами може спрацювати, і ой як сильно)! Але скажу тут допоможе одне - працювати, в першу чергу над собою(!) так не над дитиною, а над собою(!) і потрібно це робити постійно, активно, і заповзято, бо тільки тоді ми зможемо засіяти вартісні зернятка у душі та серця наших дітей!", - підсумувала вона.

Нагадаємо, батько Злати, Євген Тєрєхов зараз на фронті. У 35-ий день народження чоловіка, який той святкував далеко від дружини і доньки, вони приготували йому зворушливий відеосюрприз.

Як відомо, шлюб Карпи і "Титанового Джексона" кілька років тому мало не зазнав краху.