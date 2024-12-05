Кідман уперше за довгий час показалася з 13-річного донькою від Урбана
Австралійська актриса Ніколь Кідман вперше за довгий час показалася з 13-річною донькою від співака Кіта Урбана.
57-річну Кідман з Фейт Маргарет підловили на заході Hollywood Reporter Women in Entertainment в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє Daily Mail.
Нагадаємо, Урбан і Кідман також є батьками 16-річної доньки Сандей Роуз.
Від свого ексчоловіка, актора Тома Круза Ніколь виховує двох прийомних дітей — 29-річного Коннора та 31-річну Беллу.
До речі, востаннє Маргарет з мамою бачили майже два роки тому, напередодні Різдвяних свят в еропорті у Сіднеї.
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