Колготи з дірами, плаття з "фольги" та голий живіт: Кідман у екстравагантних образах попозувала для глянцю

Австралійська та американська актриса Ніколь Кідман стала героїнею номеру "Men Of The Year" британського GQ.

Зірка у інтерв'ю говорила про роль у еротичному трилері "Дівчинка", який вийде на екрани у грудні, інших своїх героїнь та особисте - відкритість до емоцій, якої набула з віком.

Ніколь для глянцевого фотосету приміряла ефектні образи

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Перед камерою Ніколь постала в екстравагантних луках від Balenciaga, вдавшись навіть до провокацій із частковим оголенням.

Кідман позувала із мінімумом мейку

Кідман назвала фільм, перегляд якого останнім часом змусили її заплакати - це була стрічка "Минулі життя" 2023-го року. А ще акторку до сліз розчулив мультик "Думками навиворіт 2".

"Я плачу, справді. Я вважаю себе відкритою для емоцій. Зараз більше. Набагато більше", - поділилася Ніколь, яка нещодавно пережила смерть мами.

Зірка переважно була у речах від Balenciaga

"Смертність. Зв'язок. Життя приходить і вдаряє тебе. І втрата батьків, і вирощування дітей, і шлюб, всі ці речі роблять із тебе абсолютно сприйнятливу людину. Я знаходжуся в усьому цьому. Тож життя таке, хух. Це таки подорож. І це вдаряє тебе, коли ти стаєш старша, це коли ти прокидаєшся о третій ночі, плачучи і наче задихаючись. І ти перебуваєш у цьому і не заглушаєш це для себе. І тепер я перебуваю в цьому. Повністю", - сказала акторка.

Із віком Кідман зробилася відкритішою до емоцій

Кінозірка не боїться фешн-експериментів перед камерою

Як відомо, несподіваний емоційний бік Ніколь Кідман усі побачили в вересні, коли в акторки стався конфлікт із Сальмою Хаєк на Paris Fashion Week і потрапив на камери.

Нагадаємо, подейкують, що смерть названої бабусі, мами Ніколь змусила її прийомних дітей, Коннора та Ізабеллу зробити довгоочікуваний акторкою крок їй назустріч. Хлопець та дівчина, яких було всиновлено під час шлюбу Кідман із Томом Крузом, належать, як і він, до саєнтологічної церкви.